آموزگار بازنشسته یزدی زمینه آزادی مددجوی محکوم مالی را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان یزد، محمدعلی ظهیری، معلم بازنشسته یزدی با مراجعه به ستاد دیه استان یزد مبلغ ۵۳ میلیون ریال برای آزادسازی محکومان جرایم غیرعمد مالی به حساب ستاد دیه استان واریز و زمینه آزادی یک مددجوی محکوم مالی را از زندان فراهم آورد.

این نیکوکار هدف از این اقدام را شادی روح درگذشتگان و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد و افزود: هر فرد با هر توان مالی می‌تواند در این راه پر خیر و برکت قدم برداشته و با آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، توشه‌ای برای آخرت خود جمع کند.

به گزارش مهر، با کمک این خیر نوع دوست زمینه آزادی یک مددجو محکوم مالی اندرزگاه نسوان فراهم آمد.