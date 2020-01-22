عدالت حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۳۳ پروژه و طرح سرمایه گذاری با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد تومان در دهه فجر امسال در شهرستان پارس آباد افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی و ۴۴ میلیارد تومان طرح‌های سرمایه گذاری در این شهرستان همزمان با ایام الله دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید، افزود: چهار طرح اقتصادی مهم با اشتغال زایی ۱۳۸ نفر به صورت مستقیم و پایدار در شهرستان پارس آباد نیز به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد بیان کرد: دهه مبارک فجر نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان و نماد وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی بوده و از این ایام باید به بهترین شکل ممکن برای تبیین خدمات نظام در تمامی مناطق و شهرها بهره برد.

حاجی پور با اشاره به اینکه عزت و امنیت و آسایش جامعه را مدیون خون پاک شهدا هستیم، تأکید کرد: تشییع با شکوه پیکر سردار سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش پایبندی مردم به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بار دیگر ثابت کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه دیدار با خانواده معظم شهدا جزو اولویت برنامه‌های ایام الله دهه فجر است، یادآور شد: بایستی با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل‌های جوان انتقال داده شود.

وی ضمن تأکید بر تکریم ارباب رجوع، افزود: مدیران ادارات به عنوان خادمان مردم باید در خدمت مردم بوده و برای حل مشکلات آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.