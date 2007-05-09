به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اگر چه غارهایی به تازگی توسط یک تیم اکتشافی بین المللی کشف شده، اما کارشناسان چند دهه است که در منطقه کوهستانی شمال نپال فعالیت می کنند تا صومعه های 600 ساله این منطقه را ترمیم کنند.

منطقه موستانگ زمانی به روی غیر تبتی ها بسته بود و از سال 1992 پذیرای خارجی ها شد.

یکی از نخستین بازدیدکنندگان از منطقه ریچارد بلوم رئیس بنیاد آمریکایی هیمالیایی بود .

بلوم برای کارهای نوسازی معابد 600 ساله اعلام حمایت کرده و علاوه بر آن مقامات منطقه را در اداره صومعه راهبه ها و مراکز پیش دبستانی کودکان یاری می کند.

انتظار می رود رئیس بنیاد آمریکایی هیمالیایی اواخر ماه جاری بار دیگر به موستانگ سفر کرده و کارهای نوسازی 2 صومعه را آغاز کند.

موستانگ واقع در شمالی ترین نقطه نپال است که انزوا و در دسترس نبودن آن موجبات حفظ میراث تاریخی آن را از سرقت اشیاء باستانی فراهم کرده است.

در این منطقه هیچ جاده صاف و یا ارتباط تلفنی وجود ندارد.