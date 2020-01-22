«گوترش» از تشکیل کابینه جدید لبنان استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از تشکیل کابینه جدید لبنان استقبال کرد.

گوترش ابراز امیدواری کرد که بتواند با حسان دیاب نخست وزیر جدید لبنان همکاری کند.

دبیرکل سازمان ملل هم چنین حمایت خود را از حاکمیت لبنان، ثبات و استقلال این کشور مطابق با توافقنامه طائف و قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام کرد.

لازم به ذکر است که حسان دیاب شب گذشته در بیروت اسامی کابینه‌ ۲۰ نفره خود را پس از گرفتن تایید و امضای «میشل عون» رییس جمهوری این کشور منتشر کرد.

قرار است امروز چهارشنبه نخستین جلسه پارلمان لبنان برای دادن رای اعتماد به هیات وزیران در بیروت تشکیل شود.