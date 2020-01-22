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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۰۷

کشف ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در اصفهان

کشف ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در اصفهان

اصفهان - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان ازتوقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و دستگیری یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ کامران ریاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس با اشراف اطلاعاتی خود از حمل و قاچاق فرآورده‌های نفتی به وسیله یک دستگاه خودروی کامیون مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی گسترده سرانجام موفق شدند خودروی مذکور را در یکی از خیابان‌های سطح شهر اصفهان شناسایی و متوقف کنند که طی بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی یارانه‌ای که به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شدند کشف شد.

ریاحی با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال اعلام شده اظهار داشت: راننده خودرو این مقدار فرآورده نفتی را در یکی از استان‌های همجوار بارگیری کرده و قصد انتقال آن به یکی از استان‌های دیگر را داشت که با هوشیاری ماموران ناکام شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در این رابطه راننده دستگیر و همراه با پرونده تشکیل شده تحویل اداره تعزیرات حکومتی شد.

کد مطلب 4832045

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