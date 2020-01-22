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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۰

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

انتقال روستاهای درمعرض سیلاب هرمزگان به منظور حفظ امنیت آن ها است

انتقال روستاهای درمعرض سیلاب هرمزگان به منظور حفظ امنیت آن ها است

بندرعباس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر اینکه باید بررسی های دقیق در مناطق سیل زده صورت گیرد، اظهار کرد:انتقال روستاها به منظور حفظ امنیت آن ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در نشست بررسی جابجایی روستاهای در معرض سیلاب استان هرمزگان، بر تسریع در تعیین تکلیف خانه‌های خسارت دیده ناشی از سیلاب تاکید کرد و افزود: اولویت در بازسازی مناطق سیل زده ساماندهی خانه‌های روستاهای دهستان گابریک و دیگر مناطق خسارت دیده است.

وی با تاکید بر تسریع در روند اجرایی بازسازی مناطق خسارت دیده، بیان کرد: مدیران مربوطه باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان اضافه کرد: باید بررسی‌های دقیق در منطقه سیل زده صورت گیرد و اگر روستای نیاز به جابجایی دارد با در نظر گرفتن شرایط آن اقدامات لازم صورت بگیرد.
مدرس خاطرنشان کرد: انتقال روستاها به منظور حفظ امنیت آنها است و روستاهای که ضرورتی برای جابجایی آنها وجود ندارد، تمهیدات لازم برای بازسازی آنها اندیشیده خواهد شد.

کد مطلب 4832070

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