واکنش معاون گردشگری به اخذ مالیات از مسافران خروجی/ غافلگیر شدیم!

ولی تیموری درباره اخذ مالیات از گردشگران خروجی که لایحه آن توسط نمایندگان مجلس در روز گذشته به تصویب رسید، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردشگر خروجی با گردشگر ورودی ما روند تعاملی دارد. اگر به هفت یا ۸ کشور گردشگر می‌فرستیم دقیقاً آن کشورها هم گردشگر برای ما به ایران می‌آورند. پس اگر ما از این طرف تعداد گردشگران خروجی مان به آن کشور مقصد را کم کنیم دیگر نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که از آن کشور، تعداد گردشگران ورودی که برای ما می‌فرستد را افزایش دهد. پس روند دو سویه‌ای هست و تعامل ما را از حالت متوازن خارج می‌کند. اخذ مالیات از مسافران خروجی بر اساس نظر ما نبوده است. قطعاً ما هم در حال پیگیری هستیم. ما از قبل در جریان این موضوع نبوده ایم.

وی درباره اینکه چطور می‌شود که چنین اتفاقی بودن نظر وزارت میراث فرهنگی باشد در حالی که فراکسیون گردشگری مجلس فعال است و با وزارتخانه تعامل دارد، گفت: نمیدانم آیا این در لایحه ارسالی بوده و یا اینکه توسط مجلس به آن اضافه شده است. ما درباره مالیات بر ارزش افزوده بارها با نماینده‌ها رایزنی کرده ایم. از فراکسیون گردشگری مجلس حداقل انتظاری که داشتیم این بود که به عنوان حامیان گردشگری که می‌دانند نیاز گردشگری چیست از این موضوع جلوگیری می‌کردند.

تیموری ادامه داد: ضمن اینکه برای خروج از کشور عوارض گرفته می‌شود، دوباره اضافه کردن این هزینه لازم نبود. البته هنوز قانون میزان و مبلغ آن را مشخص نکرده است. در قانونی که تصویب شده باید مبلغ آن طبق آئین نامه مشخص شود. در آن آئین نامه می‌توان این مبلغ را کم کرد چون آئین نامه توسط دولت تهیه خواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی گردشگری کشور، اضافه کردن هزینه به آن توازنی که در تبادلات گردشگری دنبال می‌کنیم آسیب می‌زند. تلاش مان این هست که در آن آئین نامه اثرات مصوبه را به حداقل برسانیم.

به‌تازگی پورابراهیمی یکی از نمایندگان مجلس، اعلام کرده منظور از اخذ مالیات از مسافران خروجی، همان عوارض است منتهی به‌جای این‌که به دولت واگذار شود، به بودجه شهرداری‌ها اضافه خواهد شد.