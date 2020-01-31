افتتاح ۹۰۹ پروژه طی دهه فجر دراستان تهران/۱۲هزار نفر شاغل می شوند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چهل و یک سالگی انقلاب اسلامی ایران در حالی رقم می‌خورد، که این نهضت در طول سال‌های گذشته همواره با دشمنی‌ها و سنگ اندازی های قدرت‌های استکباری روبرو بوده است، که پیش از آن با تسلط بر منابع این کشور در حال چپاول ثروت‌های ملی آن بودند.

اما اکنون انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب‌ها، سختی‌ها و دشمنی‌ها در اوج قله افتخار ایستاده است.

ایرانیان، همواره و به پاس گرامیداشت، جشن ملی و دینی دهه فجر انقلاب اسلامی، در این ایام اقدام به افتتاح و یا کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی و اجرایی می‌کنند، استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست و حالا در چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی با افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌ها مسیر جدیدی پیش رو دارد، تا برای طی قطار توسعه و آبادانی کشور در گام دوم خود با سرعت بیشتر به پیش برود.

سال ۹۷ در استان تهران، یک هزار و ۱۱۴ پروژه در روزهای مختلف ایام دهه فجر با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

از این تعداد ۴۱ پروژه در بخش گردشگری بود، که شامل ۵ هتل، ۳ مهمان پذیر، ۲ اقامتگاه بوم گردی و ۲۳ سفره خانه سنتی با حجم سرمایه گذاری ۸۳۵ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد، با افتتاح این پروژه‌ها ۷۴۹ تخت به ظرفیت اقامتی تهران اضافه و برای یک هزار و ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شد.

همچنین در سال گذشته، ۱۱۴ پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۹۴ میلیارد تومان در مناطق مختلف استان تهران نیز به بهره برداری رسید و طی آن برای ۴ هزار و ۲۷۶ فرصت شغلی پایدار در استان تهران ایجاد شد.

پروژه‌های سال ۹۷ در حالی به بهره برداری می‌رسید و یا کلنگ زنی می‌شد، که انوشیروان محسنی بندپی تنها حدود ۲ ماه بر مسند بالاترین مقام اجرایی استان تهران تکیه می‌زد و پروژه‌ها حاصل تلاش محمد حسین مقیمی، استاندار سابق تهران بود، حال در سال ۹۸ و پس از مدیریت بیش از یک ساله محسنی بندپی بر متراکم‌ترین استان کشور، باید دید، چه میزان طرح و پروژه در استان تهران افتتاح می‌شود.

پروژه‌های قابل افتتاح دهه فجر ۹۸ در چه بخش‌هایی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۷۶ میلیارد و پانصد میلیون ریال پروژه در بخش کتابخوانی در استان تهران افتتاح می‌شود، افزود: این پروژه‌ها توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران و در اسلام آباد ری، نصیر شهر، «سربندان» دماوند و ری اجرا می‌شود.

نعمت اله ترکی گفت: این پروژه‌ها از نظر عمرانی به اتمام رسیده است و در مرحله جذب نیروی انسانی می‌باشد که در صورت جذب نیرو در ایام دهه فجر افتتاح خواهند شد.

وی در ادامه به پروژه‌های صنعتی بخش خصوصی در استان تهران اشاره کرد و گفت: تعداد ۵۴ پروژه صنعتی توسط بخش خصوصی در شهرستان‌های ورامین، ری، ملارد، دماوند، قرچک، فیروزکوه، رباط کریم، پاکدشت، پیشوا و بهارستان با اشتغال زایی ۳ هزار و ۹۰ نفر و با سرمایه گذاری ۸ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

این مسئول استان تهران در ادامه پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری این استان را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ۶ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در ایام مبارک دهه فجر با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

ترکی گفت: این پروژه‌ها در شهرستان‌های دماوند، شمیرانات، ورامین، تهران و ملارد بوده و موجب اشتغال ۲۰۰ نفر به طور مستقیم می‌شود و اعتبارات این طرح‌ها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است.

وی اضافه کرد: ۷ هزار میلیارد سرمایه گذاری در بخش صنعت تهران با هدف اجرای اسناد توسعه‌ای استان تهران در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود، که حاصل آن تعداد ۵۴ پروژه در بخش صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های ورامین، ری، ملارد، دماوند، قرچک، فیروزکوه، رباط کریم، پاکدشت، پیشوا و بهارستان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه‌ها بیش از ۳ هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار می‌شوند.

وی گفت: همچنین با هدف اجرای اسناد توسعه‌ای استان تهران در ایام دهه فجر تعداد ۳۴ پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۲۸۶ میلیارد ریال در بخش شهرک‌های صنعتی استان تهران کلنگ زنی می‌شود، که این پروژه‌ها بیشتر در شهرستان‌های قرچک و دماوند اجرا شده و با اتمام آنها ۲ هزار و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار می‌شوند.

افتتاح ۹۰۹ پروژه در استان تهران / ‏اشتغال‬ زایی برای نزدیک به ۱۲ هزار نفر

استاندار تهران نیز در خصوص پروژه‌هایی که در این استان طی دهه فجر افتتاح می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۴ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان است، که در پی افتتاح آنها برای یازده هزار و ۷۷۴ نفر در استان تهران شغل ایجاد می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در پاسخ به این سوال که چه تعداد پروژه در استان تهران افتتاح می‌شود، گفت: ۹۰۹ پروژه در استان تهران طی ایام الله دهه فجر افتتاح می‌شود، که از این تعداد ۸۶ پروژه ملی، ۸۰ پروژه استانی، ۷ پروژه از مصوبات سفر هیأت دولت، ۲۱۹ پروژه توسط شهرداری‌ها، ۱۴۶ پروژه از محل اعتبارات ارزش افزوده و ۴۳۴ پروژه از سایر منابع تأمین می‌شود.

وی گفت: ۷۲ پروژه با اشتغال زایی ۴۳۷ نفر در فیروزکوه، ۴۹ پروژه با اشتغال زایی بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در دماوند، ۳۱ پروژه با اشتغال زایی یکصد و ۲۰ نفر در پردیس، ۷۲ پروژه با اشتغال زایی ۴۶۸ نفر در شمیرانات، ۷۴ پروژه با اشتغال زایی بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در تهران، ۲۷ پروژه با اشتغال زایی ۱۷۹ نفر در قدس، ۵۳ پروژه با اشتغال زایی ۶۶۸ نفر در شهریار و ۵۸ پروژه با اشتغال زایی نزدیک به ۷۲۰ نفر در ملارد افتتاح می‌شود.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان تهران سپس پروژه‌های شهرستان‌های دیگر این استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۲۶ پروژه با اشتغال زایی حدود یک هزار و ۳۰ نفر در پاکدشت، ۲۸ پروژه با اشتغال زایی بیش از ۳۸۰ نفر در پیشوا، ۴۳ پروژه با اشتغال زایی بیش از ۳۲۰ نفر در قرچک، ۵۸ پروژه با اشتغال زایی یک هزار و ۲۱۱ نفر در ورامین، ۱۴۴ پروژه با اشتغال زایی یک هزار و ۳۰۰ نفر در ری، ۳۰ پروژه با اشتغال زایی بیش از ۳۳۰ نفر در اسلامشهر، ۴۸ پروژه با اشتغال زایی بیش از ۶۰۰ نفر در بهارستان و ۹۶ پروژه با اشتغال زایی یک هزار و ۱۳۱ نفر طی دهه مبارک فجر در رباط کریم به بهره برداری می‌رسد.

کاهش تعداد پروژه‌های قابل افتتاح / ‏عدم‬ افزایش اعتبار پروژه‌های افتتاحی

افتتاح این پروژه‌ها در استان تهران در حالی قرار است، انجام شود، که سال گذشته در این استان یک هزار و ۱۱۴ پروژه در روزهای مختلف ایام دهه فجر افتتاح شده بود، که در مقایسه با افتتاح ۹۰۹ پروژه در فجر ۹۸ شاهد کاهش بیش از ۱۹ درصدی تعداد پروژه‌های قابل افتتاح در سال جاری هستیم.

از سوی دیگر اعتبار پروژه‌های افتتاح شده در سال ۹۷ بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، که در مقایسه با ۴ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری، شاهد افزایش حدود یک درصدی اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح در سال ۹۸ خواهیم بود، که می‌توان با تقریب خوبی اعتبار پروژه‌ها در دهه فجر سال جاری را نسبت به سال ۹۷ بدون تغییر در نظر بگیریم.

روایت آمار و ارقام در مورد پروژه‌های قابل افتتاح در سال ۹۸ و ۹۷ حکایت از کاهش تعداد پروژه‌ها دارد و نیز عدم افزایش اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح در این استان با توجه به تورم سالانه از کاهش ارزش پروژه‌های قابل افتتاح خبر می‌دهد.