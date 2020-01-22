جانشین ابومهدی المهندس تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز عربی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که حشد شعبی عراق معاون این گروه را تعیین کرد. گفته می شود «ابوعلی البصری» جانشین ابومهدی المهندس شده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که وبسایت حشد شعبی آن را منتشر نکرده اند.

ابومهدی المهندس سیزدهم دی به همراه سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در پی عملیات تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که سرتیپ «عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق پیشتر، از معرفی «هادی العامری» به عنوان نامزد جانشین شهید ابومهدی المهندس، جانشین رئیس حشد شعبی عراق خبر داده و برخی رسانه‌های عراقی نیز اعلام کرده بودند که العامری رسماً جانشین شهید ابومهدی مهندس، نائب‌رئیس حشد شعبی شده است.