توسعه دولت الکترونیک به جلب رضایت مردم کمک‌ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک شهرداران و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور روز چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.
هدایت الله جمالی پور در این جلسه اظهار کرد: با تفاهم میتوانیم تبادل اطلاعات خوبی بین شهرداریها داشته باشیم اما در نحوه اداره شهرداریها، آگاهی از مقررات شهرداریها این توافق مهم است.
وی بیان کرد: دقت در کار در این شرایط مهم است زیرا کشور در شرایط ویژه قرار دارد، دشمنان بسیج شده اند تا ناکارآمدی در کشور رقم بخورد و مردم نا امید شوند، تهدیدات کشور متعدد است در بخشهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تا نظام ناکارآمد جلوه داده شود.
استاندار قزوین افزود: رسالت همه مدیران این است که درست عمل کنند تجربه دوران جنگ نشان میدهد دو کار میتوان کرد دشمن میخواهد دو استراتژی را دنبال کند ابتدا نابودی جمهوری اسلامی و سپس تجزیه کشور چون با نظام و کشور ما مشکل دارند.
وی یادآور شد: هر جا اعتماد سازی و انسجام ملی تقویت شده سطح تهدید دشمن کنترل شده و هر جایی بی اعتمادی بوده آسیب دیده ایم.
جمالی پور اظهار داشت: امروز باید پذیرفت میزان اعتماد عمومی کم شده لذا باید تلاش کنیم این بی اعتمادی را با تکریم مردم و پاسخگویی به درخواستهای مردمی جبران کنیم.
وی گفت: مردم تبعیض را نمیپذیرند کاری نکنیم عملکرد نظام زیر سوال برود، باید اعتماد سازی کنیم دنبال مصالح و منافع عمومی باشیم.
استاندار قزوین با بیان اینکه شوراها کارشان قضاوت میشود، یادآور شد: به عنوان کارشناس می گویم این مملکت اگر بخواهد ساخته شود با دست ما و اگر ویران شود فقط با دست خود ماست.
وی افزود: دولت به هر نفر ۴۳ هزار تومان یارانه میدهد مردم مسخره میکنند که ناچیز است اما در مجموع ۴۳ هزار میلیارد تومان در کشور پرداخت میشود که با آن میتوان کشور را متحول کرد.
جمالی پور اضافه کرد: رؤسای شوراها و شهرداران باید تدبیر کرده و با روشهای اصولی مدیریت کنند و به نظام آموزشی توجه بیشتری شود لذا انتظار داریم منتخبان مردم بیشتر فکر کنند.
استاندار قزوین اظهار کرد: متأسفانه رقابتهای غلط حاکم شده است در داخل بدتر از دشمن رفتار میکنیم، لذا از مدیران شهری انتظار داریم در انتخابات بی طرف باشند و مردم هر کسی را انتخاب کردند محترم است.
وی ادامه داد: مراقب باشید و از بیت المال صیانت کنید تا اعتماد سازی شود و آن را در اختیار نامزدها قرار ندهید.
جمالی پور، حرکت به سمت توسعه دولت الکترونیک را ضروری دانست و افزود: باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم، برای کاهش زمان و هزینهها و جلب رضایت مردم و پیشگیری از تخلف راه اندازی سامانهها مهم است.
در این جلسه از سامانه ارتباط شهرداریهای استان قزوین که با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان راه اندازی شده رونمایی شد.
