به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه چهار جلدی «اسلام ایرانی» حاصل بیش از بیست سال پژوهش هانری کربن درباره ابعاد معنوی و فلسفی اسلام است؛ آن‌گونه که بر ذهن و ضمیر ایرانی پدیدار شده است.

این اثر نه فقط دستاورد تتبعات و تأملات عالمانه در متون، بلکه رهاورد تجربه ژرف نویسنده از عوالم معنوی ایرانیان و ارتباط وجودی کم‌نظیری است که با آن عوالم برقرار داشته است.

جلد اول این مجموعه که به بررسی معنویت تشیع دوازده امامی اختصاص دارد. در جلد دوم عمدتاً در پی تبیین حکمت اشراق سهروردی و طرح وی در زمینه‌ی احیای حکمت پارسیان باستان و به علاوه تلاقی شاخه‌های اصیل شجره حکمت نبوی در سهروردی و دیگر حکیمان اشراقی (افلاطونیان سرزمین پارس) است.

جلد سوم کتاب «چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» شامل دو دفتر است؛ دفتر نخست، عنوان «خاصان محبت» را دارد که کربن در آن به زندگی «روزبهان شیرازی» پرداخته و عرفان عاشقانه وی را بررسی کرده است. دفتر بعدی این مجلد، «تشیع و تصوف» نام دارد. در این دفتر کربن به سیر زندگی و افکار سیدحیدر آملی، ابن ترکه و علاءالدوله سمنانی پرداخته است که وجوه بارزی از اسلام ایرانی است که این دو به زودی منتشر می‌شوند. اهمیت جلد سوم این اثر در پرداختن به عشق از منظر عرفان اسلامی است. یکی از بحث‌های جذاب در فلسفه اسلامی عشق است که کربن در اثر خود به این مساله براساس آثار روزبهان شیرازی پرداخته و آن را بررسی می‌کند. این دیدگاه در فلسفه اسلام بسیار خاص و بدیع است و خود کربن هم نگاه جذابی به این دیدگاه داشته است.

بخش اول جلد چهارم، حاوی دو دفتر پنجم و ششم از دفترهای هفت گانه این مجموعه است. دفتر پنجم با عنوان مکتب اصفهان، اصیل‌ترین جریان حکمت شیعی را با محوریت میرداماد، ملاصدرا و قاضی سعید قمی بررسی کرده است. موضوع دفتر ششم مکتب شیخیه است. در این دفتر به زندگی و افکار شیخ احمد احسایی و جانشینان وی پرداخته شده است.

بخش دوم جلد چهارم حاوی دفتر هفتم از دفترهای هفت گانه این مجموعه است. در این دفتر سیره امام دوازدهم (ع) در دوران غیبت صغری و غیبت کبری به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و همچنین تبیین شده است که به چه معنا آن حضرت هم خاتم ولایت است و هم خاتم فتوت.

مترجم پیشگفتار مفصلی بر این مجلد نوشته است.

با ترجمه و انتشار این اثر مجموعه چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی هانری کربن به صورت کامل ترجمه و منتشر شده است.

اثر هانری کربن با تحقیق و ترجمهٔ انشاالله رحمتی به همت نشر سوفیا به بهای ۷۹۰,۰۰۰ ریال به تازگی منتشر شده است.