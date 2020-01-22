کشف بیش از ۲۶ هزار نخ سیگار قاچاق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی مهری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر ورود محموله کالای دخانی قاچاق به استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مقام قضائی توانستند این محموله قاچاق را حین تخلیه و در یک منزل مسکونی کشف کنند.

سرهنگ مهری ادامه داد: این محموله قاچاق شامل تعداد ۲۶ هزار و ۴۰۰ نخ انواع سیگار خارجی و ۵۰۰ پاکت توتون قاچاق بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله قاچاق توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیون ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام در پایان از مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان در راستای برخورد و مبارزه با پدیده شوم قاچاق قدردانی کرد و از مردم خواست هرگونه فعالیت در خصوص قاچاق کالا و ارز را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.