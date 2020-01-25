به گزارش خبرنگار مهر، به همت خانه اخلاقپژوهان جوان، یازدهمین نشست نقد کتاب برگزار میشود.
در این نشست، کتاب «توجیه باور اخلاقی» با حضور مؤلف کتاب، بهروز محمدی منفرد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ناقد محمدرضا بیات عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معرفی و نقد میشود.
این نشست یکشنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۸ در خانه اخلاق پژوهان جوان به نشانی قم، بلوار محمدامین، انتهای کوچه ۱۳، سمت راست، پلاک ۲۲۱ برگزار میشود.
شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقهمند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و این افراد میتوانند مباحث و صوت این جلسات را از طریق سایت خانه اخلاق پژوهان جوان www.EthicsHouse.ir پیگیری کنند.
هدف کتاب «توجیه باور اخلاقی» پاسخ به شکاکیت در این زمینه و طرح نظریهای جامع در حوزه ساختار توجیه باور اخلاقی است. با نبود دیدگاهی جامع در حوزه توجیه باورهای اخلاقی، ناهنجاریهای اخلاقی در قلمرو عمل توجیه عقلانی مییابد و بسترساز اباحیگری با پشتوانه عقلانی میشود؛ یکی از دلایل اهمیت این پژوهش پاسخ به شکاکیت و جلوگیری از اباحیگری در حوزه اخلاقیات است.
کتاب «توجیه باور اخلاقی» به قلم بهروز محمدی منفرد و توسط اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۴۰۴ صفحه و به قیمت ۲۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است.
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