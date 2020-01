برگزاری نمایشگاه «چرا آسمان دور است»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از اول تا پایان بهمن برپا شده است، ٧٥ عنوان کتاب فارسی و غیرفارسی -٤٧ عنوان فارسی و ٢٨ عنوان غیرفارسی- با موضوع «مرگ» در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

بر همین اساس، «خداحافظ راکون پیر»، «فراتر از یک رؤیا»، «چرا آسمان دور است»، «عشق من زنده بمان»، “NIE MEHR WOLKENGUCKEN MIT OPA?”, “MY FATHER’S ARMS ARE A BOAT”, “Dock, Death and the Tulip”. “The Heart and the Bottle” از جمله آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه بهمن کتاب‌خانه مرجع کانون است.

کتاب‌خانه مرجع کانون هر ماه منتخبی از آثار خود را در قالب نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

نمایشگاه «چرا آسمان دور است» از اول تا پایان بهمن ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.

کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک شامران واقع شده است.