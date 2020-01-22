به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به موجب قانون اساسی هرگاه به هر دلیلی وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد، رئیس‌جمهور اختیار دارد که تا سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند.

وی درخصوص وزارت جهاد کشاورزی گفت: بعد از استعفای حجتی، رئیس‌جمهور به کشاورز سرپرستی وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد.

امیری ادامه داد: رئیس‌جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه بسیار مهم است، زیرا مباحث مربوط به امنیت غذایی کشور و کالاهای اساسی و استراتژیک مربوط به این وزارتخانه است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در موعد قانونی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی خواهد شد.