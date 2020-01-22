ظرفیت ۳۰ میلیونی بنادر شمالی کشور/ افزایش بهره وری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بنادر انزلی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بازدید هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران از اماکن بندری انزلی، گفت: هم پروژه‌های توسعه و هم عملیات بندری از روند خوبی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بندر انزلی در سال جاری حدود ۹۰۰ هزار تن تخلیه و بارگیری داشته است، افزود: این روند هم از نظر جذب کشتی و هم جذب کالا مطلوب است.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در تلاشیم با بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و تجهیزات بندری بتوانیم گام‌های مثبتی در راستای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بندر انزلی برداریم، گفت: برخی از پروژه‌های توسعه‌ای در مراحل نهایی اجرای خود قرار دارند و در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آنها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز اقبال خوبی نسبت به بندر انزلی دارد، تصریح کرد: تاکنون ۲۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه تأسیسات روبنایی و نگهداری کالا در انزلی انجام شده و ۷۵ میلیارد تومان دیگر نیز در دست مذاکره است.

راستاد با اشاره به اینکه در مجموع از نظر وضعیت زیربناها رو بناها تأسیسات سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند جذب کشتی و کالا بندر انزلی شرایط خوبی دارد، بیان کرد: در زمینه لایروبی و تخلیه رسوب در محدوده حوزچه ها نیز در آینده نزدیک اقدامات لازم به صورت مستمر انجام خواهد شد.

وی همچنین به سیاست کلی سازمان بنادر و دریانوردی ایران اشاره کرد و گفت: در گام نخست به دنبال این هستیم تا از ظرفیت‌های بنادر شمالی بتوانیم بیش از گذشته بهره برداری کنیم در همین زمینه با ارگان‌های دریایی و بندری کشورهای حاشیه دریای خزر نیز مذاکراتی شده و در حال انعقاد موافقت نامه‌های هستیم که به تجارت دریایی کشورها کمک می‌کند.

راستاد با اشاره به الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا، افزود: این موضوع یک مزیت جدید ایجاد می‌کند و شاهد این خواهیم بود که تجارت بین کشورهای منطقه در شمال ایران افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ظرفیت بنادر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی در نوار شمالی حدود ۳۰ میلیون تن است، گفت: هنوز ظرفیت‌های خالی فراوانی داریم که برای بهره‌برداری و رسیدن به این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه مراودات با کشورهای منطقه هستیم.

راستاد با بیان اینکه از نظر کیفیت زیرساخت‌ها و عملیات بنادر به دنبال این هستیم که بتوانیم با بالاترین بهره وری و کمترین هزینه خدمات مورد نیاز ناوگان‌ها و صاحبان کالا را ارائه دهیم، ادامه داد: امیدواریم این اقدامات منجر به بهبود وضعیت بنادر کشور از نظر جذب کشتی و کالا شود.

وی با بیان این در حوزه گردشگری دریایی نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اعطای تسهیلات وجوه اداره شده خواهد شد.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه از مسئولان استان خواسته شده تا نقاطی که ظرفیت لازم برای ایجاد بسترهای مناسب برای گردشگری دریایی در نوار ساحلی را دارند معرفی کنند، تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی لازم برای ایجاد مکانیزم‌های مناسب برای بهره گیری از این ظرفیت‌ها را دارد.