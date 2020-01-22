مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امشب تا روز جمعه ناپایداری‌ها در استان به صورت افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و بارش پیش بینی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه از بعدازظهر امروز به تدریج شاهد افزایش ابر در استان کرمان خواهیم بود، گفت: همچنین از اواخر وقت امروز از سمت غرب بارش‌ها در استان آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که بارش‌ها در مناطق سردسیر، کوهستانی و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه در شرق وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود، افزود: بیشترین شدت فعالیت این سامانه روز پنجشنبه است.

سلاجقه گفت: روز جمعه در برخی مناطق جنوب استان کرمان بارش باران ادامه دارد و در ساعات بعدازظهر این سامانه از سمت شرق از استان کرمان خارج می‌شود.

وی بیان کرد: طی این مدت آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها دور از انتظار نیست.