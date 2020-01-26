به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات زمستانی رقابت‌های لیگ برتر سبب شد تا باشگاه‌ها برای ارتقای جایگاه خود اقدام به جذب بازیکن کنند. اتفاقی که در پرسپولیس نیز با جذب کریستین اوساگونا و آنتونی استوکس در خط حمله و جدایی آدام همتی و حسین ماهینی و فرشاد احمدزاده رقم خورد. البته بزرگترین تغییر صدرنشین دور رفت لیگ برتر مربوط به کادر فنی این تیم می‌شود.

گابریل کالدرون پس از حرف و حدیث‌های فراوان و به خاطر اختلاف نظرات متعدد با محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه از پرسپولیس رفت تا یحیی گل محمدی پس از هفت سال، بار دیگر به عنوان سرمربی جای او را بگیرد.

سرمربی ۴۹ ساله پرسپولیس در حالی قصد ادامه موفقیت‌های چند سال اخیر این تیم را برای رسیدن دوباره به قهرمانی دارد که با لیستی از بازیکنان با تجربه و توانمند روبروست.

پرسپولیس درون دروازه علیرضا بیرانوند را در اختیار دارد که رقیبی جدی روی نیمکت، منتظر اشتباه دوباره او در لیگ برتر فصل جاری است تا بیاید و به کلین‌شیت هایش ادامه دهد. بوژیدار رادوشوویچ که در هفته‌های پایانی نیم فصل اول، عملکرد درخشانی در چارچوب دروازه سرخپوشان داشت خواهد توانست خیال گل محمدی را برای هر گونه تغییر در دروازه راحت کند.

خیال راحتی که شامل تمامی پست‌های فنی می‌شود. دردسر شیرین کادر فنی سرخ‌ها برای انتخاب یازده مرد اصلی در خطوط سه گانه زمین بزرگترین چالش آنها خواهد بود.

محمدحسین کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده و سید جلال حسینی گزینه‌های حضور در قلب دفاع هستند. محمد نادری، محمد انصاری و مهدی شیری نیز می‌توانند به عنوان دفاع کناری برای یحیی بازی کنند.

محسن ربیع خواه و کمال کامیابی نیا همچون چند سال گذشته نامزدهای بازی در پست هافبک دفاعی پرسپولیس هستند تا رقابت تنگاتنگ آنها برای حضور در ترکیب اصلی را همچنان شاهد باشیم.

شرایط ویژه پرسپولیس در میانه میدان می‌تواند این تیم را همچنان یکی از جدی ترین مدافعان قهرمانی لیگ برتر نامید. سیامک نعمتی، بشار رسن، احمد نورالله‌ی، مهدی ترابی و امید عالیشاه توانایی بازیسازی دارند تا گل محمدی هر وقت دلش خواست تغییرات لازم را در کمربند میانی ایجاد کند.

تیمی که با حفظ مهدی ترابی و وحید امیری خواهد توانست مهاجمان خود را برای گلزنی در نیم فصل دوم راه بیندازد.

علی علیپور که در نیم فصل اول تنها بود حالا کریستین اوساگونا و آنتونی استوکس را در کنار خود می بیند تا پرسپولیس بتواند با دو مهاجم بازی کند.

گل محمدی در حالی با چالش شیرین انتخاب بازیکنان اصلی خود روبروست که نیمکت ثروتمندی را برای ایجاد هرگونه تغییر در اختیار دارد. تیمی که می‌تواند رؤیای پوکر قهرمانی برای هواداران خود رقم بزند.