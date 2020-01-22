۳۲ باند سرقت در استان البرز متلاشی شد/ دستگیری ۹۳ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پلیس آگاهی استان البرز طی یک ماه گذشته موفق شده است با انجام اقدامات ویژه پلیسی تعدادی سارق که در نقاط مختلف استان مرتکب جرم شده بودند را شناسایی کن.

وی بیان اینکه طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۲ باند سرقت در استان متلاشی شده است، افزود: ۹۳ نفر در این رابطه دستگیر شده اند که از این تعداد ۸۴ نفر سارق و ۹ نفر مالخر هستند.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: مخفیگاه‌های سارقان در استان‌های البرز، قزوین و تهران بوده است که بیشتر در غرب تهران تجمع می‌کردند اما محل ارتکاب جرم آنها در استان البرز بوده است.

سردار محمدیان بیان کرد: ۳۲ باندی که دستگیر شده اند بیشتر سارق مغازه و منزل، سرقت داخل خودرو، سارقان زورگیر و متجاوز به عنف و همچنین سارقان خودرو هستند.

وی ارزش ریالی اموال مسروقه مکشوفه را ۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مالباختگان می‌توانند برای شناسایی اموال سرقت شده خود به سامانه «نما» مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین گفت: به یقین ارزش اموال سرقتی بیشتر مبلغی است که اعلام شد تحقیقات ادامه دارد.

سردار محمدیان با اشاره به کشف ۱۲ دستگاه خودروی سرقتی، از کشف هفت دستگاه خودروی کامیون حمل مواد اولیه داروی قاچاق نیز خبر داد و گفت: با کشف یک دستگاه کامیون در این استان مابقی داروها در تهران کشف و سه نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

وی همچنین اضافه کرد: از سارقان داروهای قاچاق به ارزش دو میلیارد تومان کشف شده است.