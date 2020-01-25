دانشگاه علم و صنعت صاحب ۳ «قطب فناورانه» شد

تورج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از مهم‌ترین برنامه های دانشگاه علم و صنعت در زمینه شکل گیری قطب‌های فناورانه، گفت: در این راستا تاکنون ۱۵ تقاضا داشتیم که با سه مورد از آن ها موافقت به عمل آمده و قرار است ۳ قطب فناوری «معماری و خانه سبز»، «حمل و نقل ریلی شهری» و «کاتالیست» در این دانشگاه راه اندازی شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه این قطب‌ها به عنوان ظرفیت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه شناخته خواهند شد، هدف از تشکیل قطب‌های فناورانه را مشخص کردن محورهای تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت دانست.

محمدی با بیان این مطلب که در این طرح اساتید دانشگاه علم و صنعت با سایر اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی همکاری خواهند کرد، تصریح کرد: قطب ها با گرفتن برنامه راهبردی این امکان را برای دانشگاه فراهم خواهند کرد که آن ها را مورد ارزیابی سالانه قرار دهند.

وی در ادامه اعلام کرد که روند ارزیابی سایر قطب های علمی و فناوری پیشنهادی همچنان در دستور کار دانشگاه قرار دارد.