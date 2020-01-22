میزان تولید گوشت قرمز در مازندران ۷۰ هزار تن است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهیدی فر عصر چهارشنبه در نشست مدیران استان با شرکت سرمایه گذاری شستا با اشاره به ارزش ۱۰ درصدی تولیدات کشاورزی در اقتصاد استان گفت: در حال حاضر ۳۷۴ هکتار گلخانه در استان وجود دارد که باید ان را به حدود ۵۰۰ هکتار برسانیم.

وی میزان تولید گوشت را ۷۰ هزار تن و تولیدات مرغ را ۲۴۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: دو سوم تولیدات در استان مصرف و مابقی به کشور ارسال می‌شود.

شهیدی فر ادامه داد: ایجاد شهرک دامپروری در مطنقه فیروزکلا نوشهر از جمله طرح‌هایی است که شرکت شستا می‌تواند روی آن برنامه ریزی کند و این طرح قابلیت تأمین ۲۰۰ هزار تن شیر در سال دارد و برای ۲۱۵ نفر اشتغال پیش بینی کرده است.

شهیدی فر اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را ۱,۳۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، شرکت زربال را از جمله طرح‌های قابل سرمایه گذاری برشمرد و گفت: این طرح در مساحتی ۱۱ هزار مترمربع در دست اقدام است و تحت عاملیت بانک کشاورزی اجرا شده است.

وی افزود: شرکت پروژه شرکت دام آلاشت از دیگر طرح‌های قابل واگذاری بوده که در منطقه بکر و گردشگری واقع شده است.