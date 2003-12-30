به گزارش خبرنگار پارلماني مهر سيد ابراهيم اميني در جمع خبرنگاران با بيان اينکه تا زماني كه اين دو نظر هماهنگ نشود و از بين حقوقدانهاي پيشنهادي تعداد مورد نياز از اكثريت مطلق آرا برخوردار نشود اين تكليف مبني برمعرفي جديد حقوقدانها بر قوت خود باقي است، افزود : حق پيشنهاد براي معرفي حقوقدانها با رييس قوه قضاييه و حق انتخاب در اختيار مجلس است.
وي افزود: اين شيوه مانند معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس است كه رييس جمهور وزرا را به مجلس معرفي ميكند اما مجلس الزامي براي راي دادن ندارد اما در مورد حقوقدانها ضربالاجل پيشبيني نشده و اين به معناي آن نيست كه رييس قوه قضاييه تكليفي براي معرفي حقوقدانها به مجلس ندارد.
عضو هيات رييسه مجلس :
حق پيشنهاد براي معرفي حقوقدانها با رييس قوه قضاييه و حق انتخاب در اختيار مجلس است
سيد ابراهيم اميني عضو هيات رييسه مجلس گفت : همچنان كه مجلس نميتواند رييس قوه قضاييه را ملزم كند افرادي كه مد نظرشان نيست را معرفي كنند ، رييس قوه قضاييه هم نميتواند الزام ايجاد كند كه مجلس به اين افراد راي دهد.
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