ملي پوش تکواندو ودارنده چندين مدال جهاني با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : زلزله بم يک فاجعه بزرگ بود که مي توان از آن به عنوان تلخ ترين حادثه سال 83 نام برد. تماشاي صحنه هاي اين حادثه از صفحه تلويزيون بسيار دردآور و تاسف بار بود و مابه عنوان جزيي کوچک از جامعه بزرگ ورزش ايران بايد به کمک قربانيان اين حادثه بشتابيم.
وي در ادامه گفت : روز يکشنبه به همراه اعضاء تيم ملي در پايگاه هلال احمر در خيابان ترکمنستان حضور يافته و پابه پاي مردم هميشه در صحنه در انجام کارها کمک کرديم. واقعا مردم در اين حادثه سنگ تمام گذاشتند و آنچه در توان داشتند را براي ياري به هموطنانشان بکار بستند.
وي در پايان گفت : ورزشکاران به عنوان کساني که هميشه از حمايت مردم برخوردارند بايد به هرطريق ممکن دين خود را به اين مردم ادا نمايند.
مهدي بي باك قهرمان تكواندو جهان در گفت و گو با " مهر " :
فاجعه بم تلخ ترين حادثه سال است
كمك به هموطنان داغدار بم كوچكترين كاري است كه مي توان انجام داد.
ملي پوش تکواندو ودارنده چندين مدال جهاني با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : زلزله بم يک فاجعه بزرگ بود که مي توان از آن به عنوان تلخ ترين حادثه سال 83 نام برد. تماشاي صحنه هاي اين حادثه از صفحه تلويزيون بسيار دردآور و تاسف بار بود و مابه عنوان جزيي کوچک از جامعه بزرگ ورزش ايران بايد به کمک قربانيان اين حادثه بشتابيم.
نظر شما