فاجعه بم تلخ ترين حادثه سال است

ملي پوش تکواندو ودارنده چندين مدال جهاني با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : زلزله بم يک فاجعه بزرگ بود که مي توان از آن به عنوان تلخ ترين حادثه سال 83 نام برد. تماشاي صحنه هاي اين حادثه از صفحه تلويزيون بسيار دردآور و تاسف بار بود و مابه عنوان جزيي کوچک از جامعه بزرگ ورزش ايران بايد به کمک قربانيان اين حادثه بشتابيم.

وي در ادامه گفت : روز يکشنبه به همراه اعضاء تيم ملي در پايگاه هلال احمر در خيابان ترکمنستان حضور يافته و پابه پاي مردم هميشه در صحنه در انجام کارها کمک کرديم. واقعا مردم در اين حادثه سنگ تمام گذاشتند و آنچه در توان داشتند را براي ياري به هموطنانشان بکار بستند.

وي در پايان گفت : ورزشکاران به عنوان کساني که هميشه از حمايت مردم برخوردارند بايد به هرطريق ممکن دين خود را به اين مردم ادا نمايند.