به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی که صبح امروز در مراسم‌ افتتاحیه دهمین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی سخن می گفت ، پس از ابلاغ سلام دکتر لاریجانی اظهار داشت: سالها از حمله شیمیایی صدام به سردشت و حلبچه گذشت تا اینکه چشمان بشر باز شد تا برای نجات بشریت تدابیر جدی بیاندیشد.

وی با اشاره به انتظار طولانی جامعه جهانی برای تولد این معاهده گفت: اکنون با گذشت دو دهه از این جنایات هنوز مصدومان شیمیایی ایرانی از عواقب جسمی ، روحی و روانی آن رنج بی شمارمی برند.

رحمانی فضلی با بزرگداشت مصدومان و جانبازان شیمیایی کشور نهادهای بین المللی و اعضای جامعه جهانی را به انجام مسئولیت های خود در قبال این مصدومان فرا خواند.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: آمریکا علیرغم برخورداری از تجهیزات کافی برای نابود سازی و انجام تعهدات خود به کنوانسیون عمل به تعهدات را به سال های دورتر موکول کرده و این اقدامات باعث نگرانی جدی و مغایر با کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی می باشد که می تواند به خطر افتادن صلح بین المللی را در پی داشته باشد.

وی از تمامی اعضای این کنوانسیون خواست تاامکانات خود را برای از بین بردن تسلیحات شیمیایی بسیج کنند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که جهان شمول کنوانسیون محقق نگردد آرزوی از بین رفتن سلاح های شیمیایی همچنان آرزویی دست نیافتنی خواهد بود.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی انواع سلاح های شیمیایی و اتمی را در اختیار دارد گفت: رژیم صهیونیستی امروز به مهمترین منشاء تهدید صلح منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است و این بزرگترین مانع جهان شمولی کنوانسیون در منطقه می باشد؛ جمهوری اسلامی ایران ضمن فراخواندن تمام کشورها برای الحاق به کنوانسیون معتقد است با تهدیدات رژیم صهیونیستی از سوی جامعه جهانی مورد توجه خاص قرارگیرد.

وی سیاست های یکجانبه گرایی و تفاسیر مغایر با روح کنوانسیون از جمله مواردی دانست که باعث عدم تحقق اهداف این کنوانسیون شده و بدیهی است اگر اهداف معاهده کمرنگ شود این دستاورد ارزشمند نیز از دست خواهد رفت.

رحمانی فضلی با تشکر از تلاش های دولت هلند برای محاکمه یکی از شرکتهای محکوم به فروش تجهیزات شیمیایی به رژیم صدام حسین اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است همان کمک هایی را که در این خصوص به هلند کرد به سایر کشورها نیز بکند.

وی درپایان ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضای مختلف این کنوانسیون گامهای موثری در راستای نابودی سلاح های شیمیایی در جهان برداشته شود.