4 اثر به جشنواره راه يافت

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مرکز هنرهاي نمايشي ، اعضاي شوراي بازبيني نخستين جشنواره تئاتر ديني استان خراسان با حضور " رضا صابري" ،" دکترمحمد علي اماني مقدم " و" سيد احمد هاشم آبادي " در محل دبير خانه جشنواره تئاتر ديني نتايج بازبيني خود را به اين شرح اعلام کردند.

1 - "هفت دريا نشين " نوشته "سعيد تشکري " به کارگرداني "رضا حسيني " در بخش جنبي .

2 - " تنهاي محض " نوشته "آرش خير آبادي " کارگردان "محمد حسين زاده " (مشروط ).

3- " پرواز در حبس " به کارگرداني " غلامزاده " ازشهرستان "گناباد" .

4- "آواي باد" نوشته "حميد ابراهيمي" به کارگرداني " علي روحي " از مشهد (مشروط) .