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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۵۵

نتايج بازبيني نخستين جشنواره تئاتر ديني استان خراسان

4 اثر به جشنواره راه يافت

در مرحله بازبيني نخستين جشنواره تئاتر ديني استان خراستان 4 اثر نمايشي توسط هيأت بازبيني پذيرفته شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل  از روابط عمومي مرکز هنرهاي نمايشي ، اعضاي شوراي بازبيني نخستين جشنواره تئاتر ديني استان خراسان با حضور " رضا صابري" ،" دکترمحمد علي اماني مقدم " و" سيد احمد هاشم آبادي "  در محل دبير خانه جشنواره تئاتر ديني نتايج بازبيني خود را به اين شرح اعلام کردند.
1 - "هفت دريا نشين " نوشته "سعيد تشکري " به کارگرداني "رضا حسيني " در بخش جنبي .
2 - " تنهاي محض " نوشته "آرش خير آبادي " کارگردان "محمد حسين زاده " (مشروط ).
3- " پرواز در حبس " به کارگرداني " غلامزاده " ازشهرستان "گناباد" .
4- "آواي باد" نوشته "حميد ابراهيمي" به کارگرداني " علي روحي " از مشهد (مشروط) .

کد مطلب 48331

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