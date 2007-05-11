جشنواره غذا در دانشگاه علوم پزشکی تهران / تقدیر از شهروندان نمونه خوابگاهی کوی علوم پزشکی تهران

دکتر احمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی همزمان در سراسر کشور از 22 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود. تمرکز بر مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه و اتخاذ راهکارها و بیان نواقص، انعکاس این مطالب به مسئولین و ایجاد هماهنگی با نهادهای مختلف شهری و خیرین در جهت تجهیز و مرمت و توسعه خوابگاهها از مهمترین برنامه هایی است که در این هفته انجام می گیرد.

مدیر امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برنامه های کلی از سوی وزارت بهداشت ارائه شده و هر دانشگاهی فراخور موقعیت خود برنامه هایی را تدارک دیده است که از آن جمله در دانشگاه علوم پزشکی تهران می توان به توزیع هدیه های شهرداری منطقه به کوی علوم پزشکی تهران اشاره کرد.

وی افزود: مسابقه بهترین عکس، کاریکاتور و خاطره خوابگاهی، انجام نظرسنجی و نیازسنجی، اهدای کتاب به تمامی اتاق ها و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی به خوابگاهها از دیگر برنامه های این هفته است.

صادقی از راه اندازی دو دستگاه خودپرداز بانک در دو بخش کوی پسران و دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و افزود: مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در خانه فرهنگ کوی افتتاح می شود.

وی یاد آور شد: افتتاح فاز اول آشپزخانه صنعتی کوی علوم پزشکی تهران با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان و سیستم تمام بخار پز اتوماتیک و برگزاری جشنواره غذا و انتخاب بهترین غذای خوابگاهی از برنامه های رفاهی این هفته است.

مدیر امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران از واکسیناسیون دانشجویان در این ایام خبر داد و افزود: واکسیناسیون دانشجویان علیه هپاتیت B و کزاز در ایام هفته خوابگاهها و تقدیر از ساکنین اتاق های نمونه بهداشتی و رابطین بهداشت در این روزها انجام می گیرد.

صادقی در خصوص برنامه های مدیریت امور خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفته خوابگاهها در زمینه ورزشی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه فوتبال پسران، طناب کشی دختران، اجرای کوه گشت، برگزاری اردوهای یک روزه از برنامه های ورزشی در این ایام است.