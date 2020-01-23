مقابله با جنگ نرم از طریق رسانه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی پیش از ظهر پنج شنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر که در سالن همایش تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد با بیان اینکه عرصه خبر و رسانه از دهه ۶۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر اتفاقی در هر نقطه دنیا رخ دهد در کسری از ثانیه میلیون نفر با یک کلیک در فضای مجازی از آن خبردار می‌شوند.

وی با اشاره اهمیت توجه به جنگ رسانه‌ای گفت: امکانات و ظرفیت‌های حوزه رسانه زیاد است با تکیه بر این ظرفیت‌ها باید مراقب جنگ رسانه‌ای دشمن باشیم.

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر اینکه شناخت، به‌کارگیری و سازماندهی اطلاعات در عرصه رسانه اهمیت بالایی دارد، افزود: متأسفانه امروزه می‌تواند بخش مهمی از افکار عمومی را به صورت هدفمند و با کمک رسانه تغییر دهند، می‌تواند پارادوکس رسانه‌ای ایجاد کند.

سردار مولایی به سقوط هواپیمای اکراینی اشاره کرد و گفت: یک هواپیما سقوط می‌کند و در این رابطه رسانه‌ها طوری کار می‌کنند که نظرهای مختلف و موافق در مورد این واقعه هر دو ابراز شود، پس رسانه در کنار همگرایی برای گرفتن عکس العمل در برابر یک حادثه قدرت واگرایی نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه رسانه می‌تواند عواطف و دوستی را به جامعه تزریق کند، افزود: رسانه همزمان می‌تواند در کنار ایجاد علاقه، عشق و نفرت را نسبت با یک موضوع یا شخص در جامعه القا کند، رسانه یک تیغ دو لبه است.

فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه رسانه می‌تواند جای تروریست و آزادی خواه را جابجا کند، عنوان کرد: رسانه‌های آمریکایی، ایران را که در حمایت از حماس و حزب الله حرکت کرده تروریست می‌دانند؛ در حالی که داعش و تکفیری‌ها را آزادی خواه می‌خوانند، بروز این وضعیت در رسانه به دلیل اینکه حق را ناحق می‌کند وضعیت خطرناکی است.

سردار مولایی با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها یک مسئله جهانی مانند مسئله شهادت سردار قاسم سلیمانی را می‌خواهند کور کنند، گفت: این نشان می‌دهد که فضای رسانه در کنار توانمندی‌هایی که دارد گاهی دچار مسمومیت‌هایی نیز می‌شود.

وی گفت: رسالت بسیج رسانه با بهره گیری از ظرفیت‌های استان برای سازماندهی عرصه رسانه در برابر حملات سایبری دشمن و همچنین ایجاد پدافند در این زمینه کار کند، ما نیز آمادگی داریم از تمامی ظرفیت‌های بسیج در این مورد استفاده کنیم.