۷ کامیون اقلام غذایی و بهداشتی به مناطق سیل زده سیستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی ظهر پنجشنبه در خصوص ارسال کمک به مناطق سیل زده گلستان اظهارکرد: با استفاده از ظرفیت‌های داوطلبی و با کمک خیّر نیک اندیش و داوطلب جمعیت هلال احمر گلستان؛ هفت کامیون اقلام غذایی و بهداشتی به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان اهدا شد.

وی افزود: این کمک‌ها شامل برنج، آب معدنی، کنسروجات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، پتو، و لوازم بهداشتی و از موارد مورد نیاز سیل زدگان است که با هماهنگی و همکاری جمعیت هلال احمر، فرمانداری و نیروی مقاومت بسیج گنبد کاووس ارسال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان تصریح کرد: مردم نوعدوست استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب جمعیت هلال احمر نزد تمامی بانک‌های کشور و یا به سامانه‌های در نظر گرفته شده اهدا کنند.

هروی در خصوص کمک‌های غیرنقدی خاطر نشان کرد: پایگاه‌های جمع آوری کمک شعب جمعیت هلال احمر استان در مرکز استان و شهرستان‌ها آماده جمع آوری اقلام غیر نقدی شامل: انواع پتو، موکت، زیرانداز نو، مواد غذایی و بهداشتی هستند.