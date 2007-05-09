به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح امروز در همابش "شکوه بصیرت، جلوه آگاهی حضور" در جمع فرهنگیان بسیجی مازندران در حسینیه عاشقان کربلا ساری افزود : به طور خودکار هر روز از اقتدار پوچ و بی اساس نظام سلطه جهانی که متکی بر پیشینه استکباری است کاسته می شود .

وی تصریح کرد : انقلاب اسلامی ایران با روش، منش و تحول عظیمی که در جهان ایجاد کرده است در جهان عزیرتر و مهربان تر شده است و کسی نمی تواند جلوی محبوبیت ایران را سد کند .

مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد : دستیابی ایران اسلامی به قله های رفیع اقتدار تا مرتبه رفیع هسته ای مسلم و قانونی است و جوانان به یاری دولتمردان تا اوج افتخار و اقتدار و دستیابی نهایی به اقتدار هسته ای تلاش خواهند کرد .