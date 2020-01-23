۲۷۶۶ کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی قزوین نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله ملکی در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان قزوین و کارگروه سازگاری با کم آبی که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: پس از بحران ایجاد شده در منابع آبی همه استان‌ها موظف شدند تا با تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی نسبت به مدیریت منابع آبی اقدام کنند.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت آبخوان‌ها، میزان برداشت آب و نیز آب قابل برنامه ریزی باید بتوانیم از بحران آینده جلوگیری کنیم.

ملکی تصریح کرد: در حال حاضر در بسیاری از دشت‌های کشور شاهد برداشت‌های بیش از ظرفیت هستیم لذا با افت شدید آب‌های زیرزمینی مواجهیم که در کارگروه سازگاری با کم آبی دنبال توقف افت شدید آب‌های زیرزمینی و بازگشت به شرایط قبل از بحران هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین یادآور شد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید افت آب‌های زیرزمینی متوقف شود و امیدواریم در دو سال آینده به وضعیت مطلوبی برسیم.

وی گفت: مهمترین هدف ما در برنامه‌های ارائه شده صرفه جویی در منابع آبی است و با برنامه‌های مدیریت در تلاشیم بدون هزینه کردن و اختصاص اعتبار به اهداف خود دست یابیم.

ملکی اظهار داشت: ۹۱ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی، ۵ درصد در شرب، ۴ درصد در صنعت مصرف می‌شود که باید با مدیریت منطقی بتوانیم در بخش کشاورزی این میزان را تا ۳۹ درصد کاهش دهیم.

وی گفت: میزان مصارف از آب‌های زیرزمینی یک میلیارد و ۹۹۲ میلیون مترمکعب و سطحی ۶۱۷ میلیون مترمکعب است که مجموعاً دو میلیارد و ۶۰۹ میلیون مترمکعب مصرف داریم که بیش از ظرفیت‌های منابع آبی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین اضافه کرد: اگر بتوانیم با مدیریت منابع ۳۹ درصد در کشاورزی صرفه جویی کنیم بیش از ۵۷۱ میلیون مترمکعب به منابع آبی استان اضافه خواهد شد.

ملکی با اشاره به برخی برنامه‌های اجرا شده و در دست اجرا برای مدیریت منابع آبی گفت: احداث سد نهب با ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی و سد بالاخانلو با ۶۳ درصد پیشرفت بخشی از نیازها تأمین خواهد شد که ساخت سد نهب ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه دارد که در حال حاضر ۴۲ میلیارد تومان بدهی داریم.

وی یادآور شد: طرح انتقال آب از سد طالقان با ۱,۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که ۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تزریق ۱۵ میلیارد تومان در هفته آینده می‌توانیم سرعت کار را بیشتر کنیم.

پر کردن ۲۸۹ حلقه چاه غیر مجاز

ملکی بیان کرد: با اقدامات مؤثر توانسته ایم در دو سال اخیر میزان افت آب‌های زیرزمینی را از یک متر و ۶۷ سانتیمتر به ۴۰ سانتیمتر کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین تصریح کرد: در استان ۱۷۰۰ حلقه چاه فرم پنج داریم که در اجرای طرح تعادل بخشی ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده و ۷۵ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۱۱۸۸ حلقه چاه فرم یک داریم که ۶۳ حلقه پر شده و ۴۲۲ حلقه پلمب شده و با تعیین تکلیف آنها ۱۳۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهد شد.

نصب ۲۷۶۶ کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی

به گفته ملکی در استان قزوین ۲۷۶۶ کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی نصب شده و ۲۹۸۸ مورد باقیمانده که در دو سال آینده همه چاه‌های کنتور دار به سیستم مرکزی متصل می‌شوند.

وی اظهار داشت: با نصب کنتورهای هوشمند زمینه صرفه جویی تا ۵۰ میلیون مترمکعب فراهم خواهد شد.

ملکی افزود: همه چاه‌های مجاز باید ملزم به نصب کنتور هوشمند شوند و بهره گیری از پساب نیز از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر ۱۰ درصد از میزان مصرف چاه‌های مجاز کاهش یابد زمینه صرفه جویی تا ۸۰ میلیون مترمکعب مهیا شده و می‌توانیم به همه نیازهای باغات که ۴۰ میلیون مترمکعب است پاسخ دهیم.