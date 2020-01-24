در صنعت فرش دچار خود تحریمی هستیم/ گسترش صادرات فرش مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع عصر پنج شنبه در دومین کنفرانس برترین‌های فروش و کارآفرینی در اراک، اظهار داشت: در روزگاری ۲۰ شرکت از سراسر جهان برای برند سازی، تجارت و فروش به استان مرکزی سفر می‌کردند تا فرش ساروق، فراهان و دیگر نقاط این مرز و بوم را به اقصی نقاط جهان معرفی کنند.

وی ادامه داد: امروز صنعت فرش ایران در تحریم جهانی نیست بلکه در خود تحریمی ما قرار گرفته است به طوری که از خانه خودمان گرفته تا محل کار فرش ایران را تحریم کردیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: متأسفانه فرش نفیس ایرانی در حال احتضار است زیرا متأسفانه فرش‌های تولید شده در کشورهای مصر و هند جای فرش ایرانی را کرفته است.

رافع بیان کرد: در صدد هستیم، صادرات کشور در این حوزه به کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند.

وی گفت: با استفاده از فرش دستباف به زنده بودن این صنعت کمک می‌شود زیرا هر گره و تاروپود آن را یک زن با عشق بافته است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد: تولید فرش دستباف به ایجاد اشتغال فراوان در کشور کمک می‌کند و همچنین با ارزش افزوده بالایی در مقایسه با سایر صنایع برخوردار است زیرا با سرمایه اندک ایجاد می‌شود و به تولید یک اثر ماندگار می‌انجامد که علاوه بر جنبه هنری، کالا نیز محسوب می‌شود و قابلیت مصرفی دارد.

رافع تاکید کرد: در مرکز ملی فرش ایران و سازمان صمت استان مرکزی باید در حوزه طراحی، رنگرزی، صنایع تبدیلی و جانبی فرش کمک کنیم البته جوانان دارای نقش مؤثری برای کمک به بحث فروش و بازاریابی این حوزه هستند تا فرش ایران از رونق و جایگاه مناسب در بازارهای جهانی برخوردار باشد.

وی بیان داشت: متأسفانه در حوزه تحول دیجیتال، فکری برای صنایع جانبی فرش نشده است به همین سبب باید توجه خود را نسبت به این حوزه معطوف کرد و باید با همکاری جوانان تحول دیجیتال را در صنایع مختلف فرش نهادینه ساخت.