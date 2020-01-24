برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تظاهرات میلیونی عراق علیه حضور اشغالگران آمریکایی به دعوت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق لحظاتی قبل در بغداد آغاز شد.
اغلب رسانههای عربی و حتی شبکههای خبری بینالمللی از برگزاری تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی در عراق خبر دادهاند.
این تظاهرات بنا به دعوت شخصیتهای مطرح عراقی از جمله مقتدا صدر برگزار میشود.
در همین رابطه، بغداد پایتخت عراق از نخستین ساعتهای صبح امروز جمعه شاهد حضور هزاران هزار مردمی است که برای شرکت در تظاهرات میلیونی علیه اشغالگران آمریکایی به خیابانها آمدهاند.
مردم عراق از نقاط دور و نزدیک در حال حرکت به سمت منطقه جادریه محل برگزاری تظاهرات هستند. خیابانهای منتهی به محل برگزاری تظاهرات به علت ازدحام و شلوغی بی سابقه از حدود پنج کیلومتر دورتر بسته شده و مردم با پای پیاده به سمت جادریه حرکت میکنند.
خیابانهای کراده، پل حسنین و مناطق اطراف محل برگزاری تظاهرات اکنون مملو از جمعیت است و حضور زنان، کودکان، کهنسالان، عشایر و جوانان با نمادهای مختلف عراق برای حضور در تظاهرات ضد اشغال جلوه دیدنی به خیابانهای بغداد در روز جمعه بخشیده است.
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