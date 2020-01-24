بارش برف از عصر امروز دوباره در ایلام آغاز می شود

مجتبی مهین پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در استان آغاز شد، پس از وقفه‌ای کوتاه از عصر امروز دوباره بیشتر مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی عنوان کرد: این سامانه از جنوب غرب کشور وارد می‌شود، استان ایلام را هم از عصر امروز جمعه تحت تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: بارش‌ها در مناطق شمالی استان به صورت برف و در مناطق گرمسیری به صورت باران خواهد بود.

میهن پرست اظهار داشت: بارش‌ها تا فردا در استان ادامه دارد اما بعد از آن موج سرما استان را در فرا خواهد گرفت.