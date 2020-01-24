ارسال گزارش محرمانه بازی ناتمام لیگ برتر فوتسال به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه گذشته در یکی از دیدارهای پلی آف لیگ برتر فوتسال تیم ستارگان ورامین در شهر ساری میهمان تیم شهروند بود که این بازی بعد از ۱۰ ثانیه از به صدا درآمدن سوت آغاز، نیمه تمام ماند. مسئولان تیم ستارگان بعد از ۱۰ ثانیه با اعضای تیم شهروند درگیر شدند و در نهایت به رختکن رفتند و از انجام ادامه مسابقه خودداری کردند.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در خصوص وضعیت نتیجه این مسابقه و تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی، گفت: تصمیم در این ارتباط در صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است. ما گزارش را رد کرده ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که قوانین چه چیزی را در صورت نیمه تمام ماندن بازی پیش بینی کرده است؟ تاکید کرد: من قوانین را نمی دانم و نمی توانم پیش داوری و پیشگویی کنم!

سرپرست سازمان لیگ همچنین درباره زمان اعلام نتیجه مسابقه، تصریح کرد: همانطور که گفتم بررسی این پرونده و اعلام نتیجه آن در حیطه اختیارات کمیته انضباطی است.

«گزارش نماینده سازمان لیگ درباره نیمه تمام ماندن مسابقه و حضور یکسری از افراد در سالن باوجود بدون تماشاگر بودن بازی چه بود؟» جابری در پاسخ به این سئوال یادآور شد: این گزارش محرمانه است که آنرا برای حراست فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی فرستاده ایم.

وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به اعتراض مسئولان تیم فرش آرا مشهد نسبت به تصمیم داور در اعلام زمان پایان مسابقه، گفت:بحث داوری به کمیته داوران بر می گردد. بنده مجری مسابقات هستم و هرکسی گلایه ای دارد باید به کمیته داوران و فدراسیون فوتبال مراجعه کند.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال در خصوص زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال، اظهار کرد: بعد از بازگشت تیم ملی فوتسال از جام ملت های آسیا جلسه ای با مدیران تیم های صعود کننده برای تصمیم گیری در این خصوص خواهیم داشت. فعلا لیگ تا ۱۸ اسفند تعطیل است.

جابری در پایان درباره درخواست باشگاه گیتی پسند برای برگزاری لیگ ۱۰ روز بعد از بازگشت تیم ملی، گفت: با مدیران هر چهار باشگاه صعود کننده جلسه ای خواهیم داشت و نظراتشان را می گیریم. بعد از بررسی تمام جوانب، تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد.