مسئولان کشور از عهدشکنی اروپا درس عبرت بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دماوند، ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به اجتماع بزرگ فاطمی اظهار داشت: این اجتماع باشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار خواهد شد و از همه جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف برای شرکت در این عزاداری وحدت آفرین دعوت می‌کنیم.

فتاح دماوندی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های وحدت آفرین هفته گذشته گفت: در سخنان رهبر نکات مهمی بود که از جمله آنها می‌توانیم به این اشاره کنیم که ملت عزیز ایران باید همتشان این باشد که قوی شوند، ملت مسلمان ایران برای تأثیرگذاری در نظام جهانی باید در زمینه‌های مختلف اقتدار پیدا کنند تا زمانی که اقتدار فرهنگی پیدا نکنیم در زمینه‌های دیگر موفقیت چندانی پیدا نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار ملت ایران با خودباوری و تقویت اراده ملی حاصل خواهد شد افزود: اقتدار علمی و اقتصادی باید در کنار اقتدار معنوی قرار گیرد تا ارزش‌های مادی و معنوی تقویت شود و جوانان مؤمن و پرانگیزه می‌توانند با تلاش علمی و اقتصادی آینده کشور را از فقر و فساد و تبعیض دور کنند.

کاندیداهای مجلس برنامه‌ها خود را برای تقویت اقتصاد اعلام کنند

امام جمعه دماوند با اشاره به کاندیداهای مجلس نیز عنوان داشت: مجلس و دولت آینده باید انقلابی و جهادی عمل کنند و عملیاتی کردن بیانیه گام دوم جز برنامه‌های اصلی نمایندگان مجلس آینده باشند و باید برنامه‌هایی را برای اقتدار اقتصادی، نظامی، علمی و فرهنگی کشور بیان کنند و همچنین نامزدهای مجلس باید موضع خود را درباره غرب و شرق و نحوه تعامل با کشورهای دنیا معلوم کنند، کاندیدای مجلس باید موضع صریح و شفاف خود را درباره اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه و تبعیت از ایشان اعلام کرده و نامزد مجلس باید شفافیت مالی و اقتصادی داشته باشد و بگوید پول تبلیغاتش را چه کسی تأمین کرده است، نماینده‌ای که در دوران تبلیغات انتخابات بریز و بپاش دارد و اسراف می‌کند چگونه می‌خواهد از اقتصاد مقاومتی حرف بزند و با توجه به اینکه شعارهای ۱۰ سال گذشته کشور اقتصادی بوده است کاندیدای مجلس باید بگوید برای تقویت اقتصاد حوزه انتخاباتی چه برنامه مشخصی دارد.

اتحاد مردم ایران، عراق، سوریه و لبنان، کابوس صهیونیست‌های کودک‌کش است

خطیب جمعه دماوند گفت: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تعبیر رزمندگان بدون مرز بود که در ادبیات مقاومت اسلامی درباره سپاه قدس و جبهه مقاومت مطرح شد، رزمنده بدون مرز یعنی کسی که برای دفاع از انسان‌ها شرط نژاد و رنگ و زبان و مذهب ندارد سپاه قدس در سال‌های گذشته برای نجات مردم سنی و شیعه و عرب و کرد و مسلمان و ایزدی و مسیحی در عراق سوریه و لبنان فلسطین و یمن تلاش کرد این یعنی سپاه بدون مرز هدف اصلی شهید سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش حفاظت از کرامت انسان‌ها و دفاع از مقدسات بود امام خمینی مکتب اسلام استکبارستیزی را مطرح کرد شهید سلیمانی یکی از شاگردان این مکتب است تفکر و عمل شهید سلیمانی اکنون مکتب و راهبرد جبهه مقاومت تبدیل شده است.

فتاح دماوندی اظهار داشت: گفتمان و عملکرد رهبر انقلاب و ایستادگی ملت ایران باعث استحکام درونی و قدرت بیرونی نظام ما شده است شهید سلیمانی آرمان‌خواهی امام این انقلاب را به سوی اقدام عمل سوق داد شهادت سپهبد سلیمانی موجودیت صهیونیسم و استکبار را به خطر انداخته است به برکت خون شهید سلیمانی و شهید ابومهدی مردم عراق بیدار شده‌اند و اشغالگران آمریکایی را اخراج خواهند کرد.

وی عنوان داشت: اتحاد مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان کابوس صهیونیست‌های کودک‌کش است مردم عراق بعد ۱۰۰ سال از اخراج انگلیس امروز برای اخراج آمریکا تظاهرات میلیونی برگزار می‌کند مردم عراق امروز شعار نه به آمریکا، و آری به عراق آزاد را سر دادند عراقی‌ها آمریکا را غارت گر ثروت این کشور و باعث فتنه و فساد می‌دانند جهان بدانند جنتلمن‌های پشت میز مذاکره همان تروریست‌های فرودگاه عراق هستند البته این رئیس‌جمهور فعلی آمریکا گاهی اوقات در نقش جنتلمن و گاهی هم به صورت دلقکی دروغگو خودنمایی می‌کند.

مسئولین کشور از عهدشکنی اروپا درس عبرت بگیرند

فتاح دماوندی افزود: حالا رئیس جمهور عراق بعد از شهادت ابومهدی المهندس در خاک عراق به دست آمریکایی تروریست دوباره با آنها دست می‌دهد و می‌نشیند و توافقات پنهانی انجام می‌دهد مشکل ملت‌های مسلمان این است که حکام ترسو و سازش کارشان را از مسند قدرت زیر نمی کشند، کشورهای مسلمان آنقدر ثروت دارند که نیازی به مستکبرین و استعمارگرها نداشته باشند اما مسئولین بی لیاقت مانع استقلال آنها شده‌اند مسئولین کشور از عهدشکنی اروپا درس عبرت بگیرند به شیطان‌های شیک پوش اعتماد نکنند چون تله‌های انفجاری جنتلمن‌های تروریست آنها را تهدید می‌کند اگر دو سال باقی مانده از دولت دوازدهم سرعت تعامل با کشورهای اسلامی شود شاید خسارت ۶ سال قبل تا حدودی جبران شود.