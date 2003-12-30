گروهي از امدادگران عراقي به بم اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ديدار با وزير ورزش و جوانان عراق با اعلام مطلب فوق گفت: وجود عتبات عاليات در عراق ظرفيت هاي فراواني را براي جذب جهانگردان فراهم کرده است و استفاده از اين ظرفيت ها به مديريت خاص و صحيح نياز دارد.

مسجد جامعي همچنين زلزله بم را حادثه اي دلخراش خواند و گفت: زلزله بم احساسات مردم مسلمان ايران و تمامي انسان هاي بشر دوست جهان را به شدت جريحه دار کرد و دل همه را به درد آورد.

وزير ورزش و جوانان عراق نيز ضمن ابراز همدردي با ملت مسلمان ايران، وقوع اين حادثه دلخراش را به مردم ايران تسليت گفت و اظهار داشت: به منظور ابراز همدردي و التيام بخشيدن به آلام ملت ايران و اعلام همبستگي با دولت و ملت جمهوري اسلامي عليرغم محدوديت ها و مشکلات موجود در عراق ، گروهي از امدادگران به منطقه بم اعزام مي شوند.