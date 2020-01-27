مزیت های رقابتی دامپروری آذربایجان شرقی/عبور از مانع سخت اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - بیت اله احمدی؛ صنعت دامپروری از جمله صنایع مهمی است که ارزش افزوده زیادی میتواند برای استان و سرمایه گذاران داشته باشد، اشتغال زایی برای جوانان نیز از دیگر مزیتهای این صنعت به شمار میرود.
وجود برخی مشکلات در واحدهای دامپروری سنتی و صنعتی، موجب افت کیفیت و کمیت تولیدات دامی آنها شده است؛ با توجه به اینکه آذربایجان شرقی دومین جمعیت دامی و ۸ درصد تولید محصولات دامی کشور را در اختیار دارد، میطلبد که نگاه مسئولان و متولیان به این بخش، ویژه باشد.
عمده مطالبات دامداران آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره ابراز داشت: ظرفیت پایین واحدهای دامداری و مشکلات آنها یکی از چالش هاست که باید تلاش کنند ظرفیتهای خودشان را اقتصادی کنند، چرا که ظرفیت ۱۵۰ به بالا میتواند سودده باشد.
اکبر فتحی افزود: ۲۰۰ هزار رأس گاو بومی در استان داریم که به لحاظ شیر و گوشت قابل قیاس با گاو اصیل نیست، یکی از برنامههایی که داریم این است که این گاوها را به گاو دو رگ و اصیل تبدیل کنیم.
وی با اشاره به مشکل تأمین نهادههای دامی گفت: یکی از مشکلاتی که در استان ما وجود دارد تولید علوفه است، بیشتر دامداریها بدون ملاحظه این مساله، اقدام به راه اندازی گاوداری کرده اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی همچنین ابراز داشت: عمده ترین درخواست دامداران، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و به موقع بانک هاست، در این زمینه عمده تسهیلات به بخش تولیدات گیاهی اختصاص پیدا کرد.
فتحی با اشاره به راه اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این صندوق ظرفیت بزرگی است که کشاورزان میتوانند از طریق اتحادیهها عضو این صندوق شوند، این صندوق، تسهیلات تا ۹ درصد در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
ضرورت راه اندازی میادین دام در شهرهای استان
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارائه خدمات دامپزشکی در زمینه بیماریهای شایع و تأثیرگذار بر اقتصاد با هزینه کم یا رایگان انجام میشود، ابراز داشت: در آذربایجان شرقی، با انجام نظارتها و ارائه خدمات دامپزشکی گسترده، حتی یک مورد مرگ و میر به علت بیماری تب کریمه کنگو نداشتهایم.
امیرحسین بهداد افزود: ارائه خدمات دامپزشکی از لحظه تولد دام تا مرحله کشتار و فروش و رسیدن آن به دست شهروندان صورت میگیرد و این در حالی است که با مشکلات جدی در زمینه همکاری دامداران و عرضهکنندگان دام و طیور روبه رو هستیم.
وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی واحدهای دامی روستایی گفت: هم اکنون سیستم یکپارچه قرنطینه در استان اجرا میشود که جزو پیشرفتهترین سیستمها در این حوزه است، شبکه یکپارچهای در این زمینه وجود دارد، اما ساماندهی و صدور کارت بهداشت و شناسایی به واحدهای تولید دامی هم امکان مدیریت بیشتر برای ارائه خدمات سریع و گستردهتر را فراهم میکند.
بهداد بر ضرورت عرضه دام به صورت بهداشتی و نظارت شده در استان تاکید کرد و ادامه داد: اگر شهرداریها در استان در این زمینه همکاری کنند و میادین دام در استان فعال شوند، سیستم دامپزشکی هم میتواند به صورت هدفمند بیماریهای دام را در این میادین قبل از عرضه کنترل و از رسیدن محصولات دامی ناسالم به مقصد و سفره شهروندان جلوگیری کند.
رئیس نظام دامپزشکی آذربایجانشرقی بر لزوم تجدید نظر در محتوا و سیستم آموزش دامپزشکی متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه، تاکید کرد و گفت: با مراجعه به ترجمه کتب علمی مرجع گذشته نمیتوان به نیازهای امروز جامعه پاسخ مناسب داد و امروزه در دانشگاههای نسل سوم در کنار آموزش، بحث تحقیق و کار عملی به طور جدی دنبال میشود تا دانش آموخته به راحتی بتواند به نیازهای متقاضی پاسخ قابل قبول بدهد.
وی گفت: آذربایجان شرقی جز استانهای مطرح و دارای قدیمی ترین صنعت طیور در سطح کشور میباشد که این خطه را به قطب دامی کشور تبدیل کرده است.
بهداد همچنین با اشاره به اینکه حدود ۱۴۴ داروخانه دامی در سطح آذربایجان شرقی وجود دارد، اضافه کرد: مشکل خاصی در حوزه دارویی نداریم، خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد هم افزایی خوبی بین بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی در استان هستیم.
توصیهای به واحدهای دامداری
پیشرفت دامداری و صنایع وابسته به آن، میتواند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی، ارزآوری و خودکفایی کشور در واردات محصولات دامی شود.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار میدارد: جلوگیری از بیماریها، مدیریت تولید مثلی گله، ژنتیک و اصلاح نژادی به طور مستقیم در درآمدزایی واحد صنعتی گاو شیری تأثیر دارد.
شیخلو با اشاره به ارتباط دانشگاه تبریز با واحدهای گاوداری تصریح میکند: ۳ واحد بزرگ گاوداری صنعتی در استان فعالیت میکنند، مابقی واحدها بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ رأس گاو دارند.
بخش عمده تولید شیر در واحدهای دامداری سنتی روستایی است، در این بخش اگر یک یا ۲ کیلوگرم میانگین تولید را افزایش دهیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود، آموزشهای ترویجی از سوی جهاد کشاورزی در این زمینه بسیار میتواند مهم باشد
وی تاکید میکند: واحدهای کوچک گاوداری استان، در سطح بهینه مدیریت میشوند، مشکل آنها کوچک بودن واحدهاست که باید توسعه پیدا کند و بزرگترین پتانسیل برای استان محسوب میشوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز ابراز میدارد: دنیا امروز به سمت کشاورزی هوشمند و دقیق حرکت کرده و تکنولوژی به بهینه سازی مدیریت کمک میکند.
شیخلو در بخش دیگری به دامداران توصیه میکند: حتماً از کارشناس تمام وقت دامپروری در واحدهای خود استفاده کنند، دانشگاه تبریز نیز به عنوان دانشگاه مادر شمال غرب کشور، فارغ التحصیل دامپروری دارد.
وی با اشاره به اینکه دامداران باید با علم روز جلو بروند تا واحدها توسعه پیدا کند، میافزاید: بخش عمده تولید شیر در واحدهای دامداری سنتی روستایی است، در این بخش اگر یک یا ۲ کیلوگرم میانگین تولید را افزایش دهیم بسیار تأثیرگذار خواهد بود، آموزشهای ترویجی از سوی جهاد کشاورزی در این زمینه بسیار میتواند مهم باشد.
دامداران از مشکلاتشان میگویند
در سالهای گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک به ویژه دامداریها به دلیل بدهیهای بانکی، ورشکسته شدند، تعدادی از واحدهای فعال نیز با حداقل ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان بسیار سخت شده و با توجه به کاهش قدرت اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستانها از کمبود نقدینگی رنج میبرند اما با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان نمیتوانند کاری کنند؛ این درددل یکی از دامداران استان است.
مدیر یکی از واحدهای گاوداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار میدارد: حدود ۴۰ سال است که در این کار مشغول هستم و این پنجمین واحدی است که فعال کردم، ۳۰ درصد گاوداری فعال است و بالای ۲۰۰ رأس حیوان شیری نگه داری میشود.
کیانی تاکید میکند: تلاش میکنیم که تغذیه حیوان سالم باشد تا شیر و گوشت با کیفیت تولید کنیم.
وی میگوید: تغذیه گاوها مثل جو و علوفه از استان آذربایجان شرقی و استانهای همجوار تهیه میشود، در این زمینه مشکل داریم و تقاضا داریم که واحد پشتیبانی، نهادهها را خریداری کرده و در اختیار واحدها قرار دهد.
رشدی لاله یکی دیگر از دامداران صنعتی استان آذربایجان شرقی میگوید: باید حمایتهای جهاد کشاورزی از دامداران باید بیشتر شود، اگر به این وضع ادامه پیدا کند، کارخانههای لبنی تعطیل خواهند شد و دامداران صنعتی به سنتی تقلیل پیدا میکنند.
وی میافزاید: رشد سلولوزی باید افزایش پیدا کند، شماره گذاری واحدهای سنتی، کافی نیست، بلکه حیوان باید شناسنامه دار شود تا خرید و فروش آن مشخص شود.
رشدی لاله ابراز میدارد: واحدهای سنتی دامداری در مضیقه بوده و زیر بدهی بانکها هستند، باید بودجههایی در اختیار این واحدها قرار بگیرد تا تولیدات شیر و گوشت این واحدها افزایش پیدا کند.
همه میدانند سهم عظیمی از مصارف غذایی مردم در کشور به فرآوردههای دامی و طیور اختصاص دارد، براین اساس لازم است مسئولان بر روند تولید و عرضه این اقلام پرمصرف دقت و نظارت بیشتری داشته باشند و مشکلات و دغدغههای فعالان این بخش را نادیده نگرفته و نسبت به حل مشکلات و موانع پیش روی آنان اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.
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