به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در نقاط مختلف استان اردبیل به خصوص در نواحی مرکزی و جنوبی از ساعاتی پیش شدت گرفته و جلوههای زیبایی را در نخستین روزهای بهمن ماه خلق کرده است. با اعلام سازمان هواشناسی بارشها برای غالب مناطق استان به صورت برف بوده و تنها در شهرستانهای پارس آباد، اصلاندوز و بیله سوار به صورت بارش خفیف باران است.
اردبیل - بارش برف در نقاط مختلف استان اردبیل به خصوص در نواحی مرکزی و جنوبی از ساعاتی پیش شدت گرفته و جلوههای زیبایی را در نخستین روزهای بهمن ماه خلق کرده است.
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