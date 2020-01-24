به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در نقاط مختلف استان اردبیل به خصوص در نواحی مرکزی و جنوبی از ساعاتی پیش شدت گرفته و جلوه‌های زیبایی را در نخستین روزهای بهمن ماه خلق کرده است. با اعلام سازمان هواشناسی بارش‌ها برای غالب مناطق استان به صورت برف بوده و تنها در شهرستان‌های پارس آباد، اصلاندوز و بیله سوار به صورت بارش خفیف باران است.