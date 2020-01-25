دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان با تکریم هنرمندمقاومت برگزار می شود

محمدعلی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تحت تأثیر قرار گرفتن دهمین جشنواره فیلم فجر با ترور سردار دل‌ها شهید سلیمانی اظهار داشت: ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی دهمین جشنواره فیلم فجر را تحت الشعاع قرارداده است.

وی افزود: در آئین افتتاحیه این جشنواره در اصفهان با حضور مقامات استانی و کشوری به یکی از هنرمندانی عرصه مقاومت جایزه مقاومت اهدا می‌شود.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از ۱۵ الی ۲۱ بهمن ماه در پردیس سینمایی سیتی سنتر و ساحل برگزار خواهد شد، گفت: امسال باحمایت بخش خصوصی و رایزنی با اتحادیه تهیه کنندگان، ۲۲ فیلم در بخش سودای سیمرغ اکران خواهد شد.

وی افزود: تقدیر از خانواده شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل در آستانه چهل و یک سالگی انقلاب اسلامی از اهداف مهم برگزاری دهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان است و به این منظور طبق روال سالهای گذشته بازدید هنرمندان اصفهانی از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری قبل از افتتاحیه رسمی برنامه ریزی شده است.