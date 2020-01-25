۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مهدی شاد نوش در نشست شورای عالی پیوند عضو گیلان در رشت با بیان اینکه امسال شاخص اهدای عضو در ایران سه رتبه ارتقا یافته است، اظهار کرد: این شاخص که به ازای هر یک میلیون نفر ارزیابی می‌شود در ایران ۱۴ بوده که سه رتبه ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه این نشان دهنده مشارکت مردم بیش از گذشته در زمینه اهدای عضو است، افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند.

شادنوش با بیان اینکه هر سه ساعت یک نفر به دلیل نبود عضو اهدایی جان خود را از دست می‌دهد، ادامه داد: سالانه ۸ هزار مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد.

وی افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار نفر از اعضا قابلیت پیوند دارند که در حال حاضر این رقم در کشور هزار پیوند است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت با اشاره به صدور ۵ میلیون کارت اهدای عضو، گفت: بیش از ۶۰ هزار پیوند عضو در کشور انجام شده که پیوند کلیه با ۵۴ هزار مورد رتبه نخست را دارد.