به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه رسمی امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از ظهر امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد، سپس روسای جمهوری ایران و تاجیکستان از گارد احترام سان دیدند.

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که دوشنبه ‌شب در صدر هیاتی عالیرتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد در سفر سه روزه‌اش به تهران با رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی ایران، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درخصوص مسائل مورد علاقه، منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کرد .

رئیس جمهور تاجیستان صبح امروز در آخرین روز سفر به تهران با حضور در مرقد مطهر امام راحل، با نثار تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد .

رحمان که جمعی از تجار و بازرگانان تاجیکستان وی را درسفر به تهران همراهی می‌کنند، همچنین روز چهارشنبه در اتاق بازرگانی ایران و در جمع بازرگانان ایرانی سخنرانی کرد .

رئیس جمهوری تاجیکستان امروز همچنین از بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.

بنا بر این گزارش، در پایان سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران پنج یادداشت تفاهم همکاری و یک بیانیه مشترک سفر در حضور روسای جمهوری ایران و تاجیکستان امضاء شد.

یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، یادداشت تفاهم طراحی و احداث تونل " چارمغزک " بین ایران و تاجیکستان ، یادداشت تفاهم همکاریهای حمل و نقل بین ایران و تاجیکستان ، یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و تاجیکستان و یادداشت تفاهم همکاری بین صداوسیما ایران و کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان ، یادداشت تفاهمهایی بود که بین مقامات دوکشور امضا شد.

بیانیه مشترک روسای جمهوری ایران و تاجیکستان درباره گسترش روابط دوجانبه نیز توسط احمدی نژاد و امام علی رحمان امضا شد.

این گزارش می افزاید، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس ‌جمهور کشورمان و امامعلی رحمان رئیس ‌جمهور تاجیکستان بعد از امضای یادداشت تفاهم‌های مشترک بین مقامات دو کشور در یک مصاحبه‌ مطبوعاتی، نتایج سفر رئیس ‌جمهور تاجیکستان به ایران را تشریح کردند.

احمدی‌ نژاد در ابتدای این مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به تفاهم ‌های صورت گرفته بین دو کشور در جریان این سفر سه روزه، اظهار داشت: ما در این دیدارها در مورد مسائل مختلف از جمله در مورد مساله افغانستان بحث و گفتگو کردیم. ما همه خواهان ایجاد صلح و امنیت و آرامش در افغانستان هستیم و معتقدیم که باید حقوق و عزت مردم افغانستان رعایت شود. همچنین در مورد مسائل عراق نیز با یکدیگر بحث و گفتگو کرده و امنیت عراق و وحدت ملی عراق را مورد تاکید قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در طول این سفر همچنین با گفتگو درباره مناسبات منطقه ‌ای، در مورد گسترش ارتباطات بین دو کشور ایران و تاجیکستان تاکید شد؛ چراکه می ‌توانیم در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مناسبات‌مان را گسترش دهیم.

رئیس‌ جمهور گفت: معتقدیم که باید مسائل جهانی و بین ‌المللی بر اساس قوانین و به صورت عادلانه و از طریق گفتگو حل شود. مخالف استفاده از زور در مناسبات جهانی هستیم و معتقدیم که همه باید تابع قانون باشند تا بشر دارای زندگی بهتر شود.

احمدی‌ نژاد همچنین به دعوت رئیس ‌جمهور تاجیکستان از وی جهت سفر به این کشور اشاره کرد و گفت: من دعوت ایشان را می‌ پذیرم و امیدوارم بتوانیم در یک زمان مناسب به این کشور سفر کنیم؛ چراکه کشور تاجیکستان کشور دوست و برادر ماست و ما با این کشور احساس برادری می‌کنیم و گویی در خانه‌ هم به سر می‌بریم. ایران و تاجیکستان دو پاره از یک پیکره بزرگ هستند و از نظر فرهنگی مفاخر و ادبیات مشترکات زیادی دارند. روابط دو کشور با یکدیگر پیوند خورده است و ما امیدواریم این سفر باعث گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور شود.

امامعلی رحمان نیز در این مصاحبه‌ مطبوعاتی با دعوت از رئیس ‌جمهور کشورمان برای سفر به کشور تاجیکستان، خاطرنشان کرد که در طول سفرش به ایران توافقات خوبی بین دو کشور ایجاد شد.

وی همچنین تاکید کرد: دو کشور تاکید دارند که باید برای حل مسائل از طریق گفتگو وارد شد.