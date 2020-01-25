محورهای مواصلاتی گلستان باز است/تردد با زنجیرچرخ ممکن است

غلامرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارش برف و باران از شامگاه روز گذشته در اکثر مناطق استان شروع شده و در محورهای درازنو، توسکستان، دهنه محمدآباد علی آبادکتول، اولنگ، خوش ییلاق، دوزین، جنگل گلستان و مراوه تپه بارش برف را شاهد بودیم.
وی افزود: همه محورهای مواصلاتی گلستان باز است اما تردد در محورهای کوهستانی تنها با زنجیرچرخ ممکن است.
بیکی ادامه داد: ۳۲ اکیپ راهداری در محورهای مشغول فعالیت بوده و عملیات برفروبی و نمک پاشی را انجام میدهند.
وی از مردم خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت قبل از شروع حرکت، وضعیت راهها را از راهداری و یا پلیس راه جویا شوند.
گفتنی است که آموزش و پرورش گلستان هم در اطلاعیه ای اعلام کرده به علت بارش برف شدید در گلیداغ مدارس شیفت صبح این بخش تعطیل است.
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