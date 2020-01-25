به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز که پنجشنبه هفته گذشته با حضور آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز، سردار مولایی فرمانده سپاه استان البرز، جمعی از مسئولان شهری و استانی و همچنین اصحاب رسانه استان البرز برگزار شد، نفرات برتر جشنواره در بخش‌های مختلف اعلام شد که بر این اساس بخش خبر رتبه نخست نداشت، مریم صوفی از خبرگزاری «ایرنا» و فرهاد قنبری از پایگاه تحلیلی خبری «مرز نیوز» به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم این بخش معرفی شدند، مریم ابویی از روزنامه «البرز فردا» و فرناز قنبری از پایگاه خبری «پیشتازان البرز» نیز به عنوان شایستگان تقدیر بخش خبر برگزیده شدند.

کسب رتبه سوم مصاحبه توسط خبرنگار خبرگزاری مهر

در بخش مصاحبه صدیقه صباغیان از خبرگزاری «فارس» رتبه نخست را از آن خود کرد، الهه ملاحسینی از شبکه خبری تحلیلی «تیتر یک» حائز رتبه دوم شد و نیوشا فتحی زاده از خبرگزاری «مهر» رتبه سوم بخش مصاحبه جشنواره را کسب کرد، در این بخش همچنین رضا تواضعی از روزنامه دنیای «هوادار» شایسته تقدیر شد.

و اما در بخش گزارش چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز به ترتیب مینا صدیقیان از خبرگزاری فارس، الهام آمرکاشی از روزنامه دنیای هوادار و رضا ملاحسینی از شبکه خبری «انتخاب البرز» به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این بخش را از آن خود کردند و دانیال خلج از باشگاه «خبرنگاران جوان» شایسته تقدیر شد.

در بخش تیتر این جشنواره مجتبی علیمردانی از پایگاه تحلیلی «قدس آنلاین» رتبه نخست این بخش را کسب کرد، الهام آمرکاشی و فرزانه یوسفیان هر دو از روزنامه «پیام آشنا» به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم بخش گزارش را از آن خود کردند و نوشین طهماسبی از خبرگزاری ایرنا شایسته تقدیر شد.

در بخش یادداشت مهدی تیموری از روزنامه دنیای هوادار، رضا اربابی از روزنامه «روزگار ما»، سمیرا مرادی از روزنامه البرز فردا به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند و اکبر سعیدی از هفته نامه «تریبون شهر» شایسته تقدیر شد.

در بخش موشن گرافیک رتبه‌های نخست به اکبر علاقه بندی از خبرگزاری «بسیج» رسید، محمد احسان خرامید و محمدجواد شجاعت مند هر دو از معاونت فضای مجازی صداوسیمای مرکز البرز به ترتیب نفرات دوم و سوم این بخش شدند و از فرج آلادین تقدیر شد.

در بخش فیلم ریحانه سادات حسینی، مژگان گوهری به ترتیب اول و دوم شدند، امیرحسین خادمی از باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان نفر سوم این بخش برگزیده شد و علی اصغر نائیجی از صداوسیمای مرکز البرز شایسته تقدیر شد.

در بخش عکس محمدمهدی پورعرب از خبرگزاری فارس رتبه نخست را کسب کرد، امیرحسین خادمی از باشگاه خبرنگاران جوان و داوود کهن ترابی از صداوسیمای مرکز البرز به ترتیب به عنوان برگزیدگان دوم و سوم این بخش معرفی شدند و از سعید فعلی از خبرگزاری بسیج تقدیر شد.

و اما بخش گزارش رادیویی رتبه نخست نداشت، آرزو دهکردی و ناصر ترکیان هر دو از رادیو البرز به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم این بخش از جشنواره معرفی شدند و محمدحسین ذاکرحسینی از رادیو چشمه نیز شایسته تقدیر شد.

در بخش ویژه (گام دوم انقلاب) نیز عاطفه بیات، پویا پارسا، مجید کرمی، گروه هنری فرزندان ایران، بچه‌های بهشت به سرپرستی مریم حاجی آقا به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.