به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تعدادی از مخالفان و معترضان عراقی که در میدان التحریر و دیگر میادین این کشور خیمه زده بودند بعد از توئیت اخیر مقتدی صدر رهبر جریان صدر اقدام به جمع آوری خیمههای خود کردند.
این اقدام بعد از برگزاری تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور صورت گرفت.
شب گذشته، رهبر جریان صدر پس از برگزاری تظاهرات میلیونی در صفحه توئیتر خود، معترضان حاضر در میدان «التحریر» را مورد سرزنش قرار داد و خطاب به آنها گفت: «آنها را پشتوانه خود و عراق میپنداشتم».
وی در ادامه توئیت خود اضافه کرد: «من متأسفم برای معترضان میدان التحریر و میادین سایر استانهای عراق که از شرکت در تظاهرات میلیونی خودداری کردند. تصور میکردم من بعد از خدا حامی آنها هستم و آنها نیز حامی من و عراق هستند».
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