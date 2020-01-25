تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برابر شهروند آمل پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه در قم پایان یافت و در یکی از بازی‌های هفته چهارم تیم ایثار شیمیدر قم تیم شهروند آمل را شکست داد.

در این دیدار که در سالن شهدای بهزیستی قم به انجام رسید تیم ایثار قم در تلاش برای جبران شکست بازی رفت برابر حریف مازندرانی صف آرایی کردند و موفق شد تیم پرمهره شهروند آمل را ۶۲ بر ۵۷ شکست دهد.

در این دیدار تیم ایثار شیمیدر بازی را خوب آغاز کرد و در کوارتر اول ۱۷ بر ۱۳ پیروز شد اما در کوارتر دوم این تیم میهمان بود که عملکرد بهتری داشت و با پیروزی ۱۷ بر ۱۲ در مجموع ۳۰ بر ۲۹ نیمه نخست را به سود خود پایان داد.

در کوارتر سوم برتری تیم شهروند آمل ادامه یافت و در این کوارتر نیز تیم آملی ۱۸ بر ۱۴ برنده شد تا اختلاف مجموع را به عدد ۵ برساند اما در شرایطی که کار برای ایثار شیمیدر قم گره خورده بود بود کوارتر چهارم برای این تیم رویایی پیش رفت.

نمایش فوق العاده تیم ایثار در کوارتر پایانی معادلات را بر هم زد و این تیم توانست در کوارتر پایانی ۱۹ بر ۹ پیروز شود و با تبدیل کردن شکست به پیروزی در نهایت برنده این بازی لقب گیرد.

شاگردان جواد شهره غلامی در تیم بسکتبال با ویلچر ایثار شیمیدر قم با این پیروزی از ۳ مسابقه ۵ امتیازی و در کنار تیم ۵ امتیازی شهروند به طور مشترک در صدر گروه دوم فصل ۱۳۹۸ لیگ برتر بسکتبال با ویلچر ایران جای گرفتند. ایثار شیمیدر قم در بازی بعدی خود ۱۱ بهمن میهمان هیئت اراک خواهد بود.‌