آمادگی برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۹ تا سقف ۱۳ میلیون نفر روز

گودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمیت و کیفیت خدمات برای اسکان نوروزی فرهنگیان در نوروز ۹۹ گفت: ما امسال برای نوروز ۹۹ قریب به ۴۹۵ پایگاه پذیرش فرهنگیان را در سراسر کشور آماده و عملیاتی کردیم به اضافه ۲۵ هزار مدرسه در قالب ۱۰۰ هزار کلاس درس. همچنین ۲۸ هزار نفر از عوامل اجرایی پای کار را در قالب ادارات تعاون و رفاه سراسر کشور اسکان نوروزی را با شعار "کیفیت مطلوب، امنیت پایدار و مسافرت ارزان" برای فرهنگیان عملیاتی کرده ایم.

وی ادامه داد: ۳۶۵ مرکز رفاهی را به اضافه ۵۰ پردیس دانشگاهی و ۳۰۰ اردوگاه را نیز مجهز کرده و با تراز و جایگاه عالی برای فرهنگیان آماده کرده ایم که شامل ۱۶ هزار و ۸۰۰ تخت خواب برای اسکان فرهنگیان در این مراکز است.

کریمی فر بیان کرد: در کنار اینها ما ۲۲۷ تالار با ۶۶ هزار صندلی و ۱۳۸ هزار رستوران با ۵ هزار صندلی را آماده خدمت رسانی به فرهنگیان کرده ایم تا در راستای منزلت اجتماعی فرهنگیان در سراسر کشور در نوروز به آنها خدمات ارائه دهند. شعار دیگر ما حذف کمیت گرایی و تقویت کیفیت مداری است. از همین رو مدارس گروه "الف"، ممتاز و "ب" را تقویت کردیم و مدارس گروه "ج" که کمترین امتیازات و شاخص‌های رفاهی را دارند، یک درجه ارتقا داده ایم یا حذف کرده ایم.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ارتقا کمیت و کیفیت خدمات مراکز رفاهی در استان‌هایی که متقاضی بیشتری دارد نیز اظهار کرد: دقیقاً بر اساس ۵ مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت و تجاربی که از سنوات قبل داشتیم، استان‌هایی را که احساس می‌کنیم بیشتر گردش پذیر هستند، مثل خراسان رضوی، فارس، اصفهان را از نظر اسکان و امکانات به روز می‌کنیم.

وی خبر داد: در حالیکه در نوروز امسال ۱۱ میلیون نفر روز در این مراکز پذیرش شدند، سال ۹۹ این اداره کل آمادگی دارد تا ۱۳ میلیون نفر روز را اسکان دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای مسافرت ارزان خدمات دیگری به فرهنگیان ارائه نمی‌شود، گفت: بهترین حمایتی که ما می‌توانیم برای فرهنگیان داشته باشیم برای اسکان نوروز و تابستان، این است که با تعرفه‌های پایین که تقریباً رایگان است این اسکان را داشته باشیم. مثلاً ما در مرکز اقامتی که در حد هتل ۵ ستاره هر تخت را شبی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به فرهنگیان می‌دهیم که همان تخت در هتل ۵ ستاره شبی ۸۰۰ هزار تومان است. و یا نزدیک به ۷۰ درصد در تالارها تخفیف ارائه می‌دهیم.

وی درباره امکان پذیرش غیرفرهنگیان در این مراکز اسکان نیز بیان کرد: نگاه و سیاست ما ساماندهی فرهنگیان است اما در مراکزی که متقاضی نباشد یا کم باشد بنا به اعلام استانداران که رئیس شورای اسکان در استان‌ها هستند، به سایر فرهنگیان مثلاً کارمندان آموزش و پرورش و دیگر مردم ارائه خدمات می‌دهیم که تعرفه‌هایش متفاوت است اما باز هم قابل قیاس با اسکان‌های آزاد نیست. این مبالغی که دریافت می‌کنیم حتی جوابگوی حامل‌های انرژی نیست.