بیش از ۷۰ برنامه فرهنگی و هنری طی دهه فجر در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادله کشمیری اظهارکرد: بیش از ۷۰ برنامه فرهنگی و هنری ویژه ایام الله فجر در گلستان پیش بینی شده است.

وی افزود: جشنواره استانی شعر فجر، مد و لباس ایرانی اسلامی، تجسمی فجر، موسیقی و فیلم فجر و جشنواره فرهنگی و هنری فیروزه از آغاز ایام الله دهه فجر تا پایان بهمن ماه امسال برگزار خواهند شد.

کشمیری ادامه داد: همچنین برنامه های متنوعی به همت و تلاش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان برنامه ریزی و پیش بینی شده است که می توان به برپایی نمایشگاه مطبوعات دوران انقلاب در مراوه تپه، مسابقه نقاشی و عکس در گالیکش، کارگاه آموزش خانواده و تئاتر کودک در بندرگز و کارگاه خوشنویسی و نمایشگاه کتاب در مینودشت اشاره کرد.

وی گفت: برپایی مسابقه راز انقلاب اسلامی و قصه گویی و بیان خاطرات در آزادشهر، عصر شعر انقلاب و کارگاه نقاشی فجر و اجرای نمایش و عصر شعر در رامیان، نشست قرآنی و اعزام مبلغان قرآنی در علی آباد کتول، عصر شعر و موسیقی فجر در کلاله، نمایشگاه کتاب و عکس و نقاشی فجر و کارگاه خوشنویسی در گنبدکاووس و مسابقه عکاسی و سینما سیار انقلاب و شعر فجر در آق قلا به عنوان نمونه ای دیگر از مجموعه ۷۰ برنامه ی پیش بینی شده را می توان نام برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان کرد: دهه فجر فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای انقلاب و تقویت همبستگی و وحدت ملی است.