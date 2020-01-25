انتشار فراخوان دوازدهمین دوره فیلم و عکس انجمن سینمای جوان کاشان

محمد نظافتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش فیلم و عکس برگزار می‌شود، اظهار داشت: علاقمندان حضور در بخش فیلم این جشنواره می‌توانند آثار خود را با مدت زمان حداکثر ۳۰ دقیقه در دو حوزه مسابقه و فیلم های اول به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره در بخش عکس هنرمندان منطقه کاشان ابراز داشت: شرکت کنندگان در این بخش نیز می‌توانند آثار خود را در دو حوزه آزاد و بخش ویژه منطقه فرهنگی کاشان به دبیرخانه ارسال کنند.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان با بیان اینکه زمان ارسال آثار از پنجم تا دوازدهم بهمن ماه است، تصریح کرد: این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری شصت و سومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان سروناز در شیراز خاطرنشان کرد: سه فیلم کوتاه شهر عسل، آتو و مستند خانه سنگی به همراه دو عکس حاصل هنرمندان کاشان در بخش مسابقه این جشنواره که از سوم الی ششم بهمن ماه در مجتمع خلیج فارس شیراز برگزار می‌شود، حضور دارند.

برگزاری مسابقه خوشنویسی دلنوشته خطاب به شهید سردار سلیمانی در کاشان

نظافتی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مسابقه دلنوشته خطاب به شهید سردار قاسم سلیمانی در میان دانش آموزان کاشانی خبر داد و اذعان داشت: این مسابقه توسط انجمن خوشنویسان کاشان با همکاری آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقه باید دلنوشته‌های خود را در قالب هنر خوشنویسی و با خط تحریری بنویسند، تاکید کرد: این آثار باید با مداد، خودکار و یا روان‌نویس نوشته شود.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی امکان شرکت در این مسابقه را دارند، افزود: به نفرات برگزیده هر پایه تحصیلی از طرف انجمن خوشنویسان کاشان هدایایی به رسم یادبود اهدا می‌شود.