دبیاسی: فقط جزئیات نهایی قراردادم با تیم ملی ایران باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته می‌شد فدراسیون فوتبال ایران در حال رایزنی با علی دایی و امیر قلعه نویی برای هدایت تیم ملی فوتبال است، اما به یکباره رسانه‌های ایتالیایی دو، سه روز پیش از مذاکرات «جیانی دبیاسی» با فدراسیون ایران خبر دادند.

این خبر حتی در رسانه‌های معتبر ایتالیا از جمله «اسکای اسپورت» هم منتشر و اعلام شد که ایران به این مربی پیشنهاد همکاری ۳۰ ماهه داده است.

اما روز گذشته فدراسیون فوتبال به یکباره اعلام کرد که مذاکره با دبیاسی صورت نگرفته و اصلاً این مربی گزینه ایران نبوده است. این تکذیب دو روز بعد از انتشار خبر اصلی کمی مشکوک بود.

با این حال دبیاسی در تازه‌ترین گفتگوی خود، مذاکره اش با ایران را تایید و تاکید کرده است که صرفاً جزئیات این مذاکره باقی مانده است.

این مربی ایتالیایی گفت: اکنون فقط جزئیات نهایی در قرارداد با ایران باقی مانده است اما تا وقتی نهایی نشود و قرارداد را امضا نکنیم نمی‌توان آن را رسمی دانست.

وی ادامه داد: من پنج سال و نیم با تیم ملی آلبانی بودم و به یک هدف غیر منتظره رسیدیم.

دبیاسی در پاسخ به این سئوال که مربیگری در تیم ملی را ترجیح می‌دهد یا سرمربیگری در باشگاه را؟ گفت: برای من فرقی ندارد. مهم این است که چقدر درگیر کار بشوم. مهم این است که ابتدا هدف را تعیین کنید و سپس به آن هدف برسید.

این مربی ایتالیایی همچنین تاکید کرد: به حضور در یک تیم در سری A ایتالیا برای سرمربیگری هم نزدیک بودم ولی وقتی فرصتی پیدا کردم که به آنجا (ایران) بروم، این پیشنهاد را رد کردم. به احترام مربی‌ای که در حال حاضر در این تیم حضور دارد، اسم باشگاه را نمی گویم.

دبیاسی که با «italiasera» گفتگو کرده است، در خصوص بهترین خاطراتش از مربیگری اظهار کرد: من خاطرات زیادی دارم. حضور در مسابقات قهرمانی اروپا با آلبانی قطعاً یکی از زیباترین خاطراتم بود چون حتی خوشبین ترین هواداران آلبانی هم فکرش را نمی‌کردند. خاطره زیبای دیگر کار در تیم مودنا است. تیمی ساختم که از سری C به سری A ایتالیا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با تکذیب فدراسیون فوتبال احتمالاً این‌طور به نظر می‌رسد که ایران با این مربی ایتالیایی به توافق نرسیده و بعد از اینکه حضور وی در تیم ملی کشورمان منتفی شده، فدراسیون هم تکذیبیه را منتشر کرده است.