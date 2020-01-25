یخبندان و هوای سرد در زنجان حاکم می شود

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان ابری بوده و مه برخی از مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی اظهار کرد: بارش برف تا بعد از ظهر امروز شنبه در استان تداوم دارد و شاهد کولاک در مناطق مختلف استان خواهیم بود و سامانه بارشی از اواخر امروز خارج می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان از امروز روند کاهش داشته و شرایط یخبندان در استان حاکم خواهد شد.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان منفی چهار درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت چند درجه‌ای سردتر شده است.